Super Astro Luna hoy: Vea el resultado del último sorteo para este martes 28 de octubre de 2025

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
29 de octubre de 2025, 3:58 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

En la noche del martes, 28 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7922 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2691, con el signo Cáncer.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Martes 28 de Octubre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 5534, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 26 de octubre de 2025: número 1852, con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 25 de octubre de 2025: número 1370, con el signo Tauro.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 29 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

Contexto: ¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del domingo 26 de octubre
  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

