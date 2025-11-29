Suscribirse

Super Astro Sol: conozca el número ganador y signo del sorteo de este 29 de noviembre

Revise si tuvo la suerte de ser el ganador en el sorteo del último sábado de noviembre de 2025.

Redacción Loterías
29 de noviembre de 2025, 9:30 p. m.
Sorteo 5298 del Super Astro Sol, realizado durante este sábado, 29 de noviembre
Sorteo 5298 del Super Astro Sol, realizado este sábado 29 de noviembre. | Foto: Captura de pantalla al sorteo en vivo. Retransmitido en YouTube (Resultados de loterías y Chances en Colombia)

Este sábado 29 de noviembre de 2025, a las 4:00 p. m., se llevó a cabo el sorteo 5296 de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más consultados por quienes buscan probar suerte y aspirar a premios millonarios en Colombia.

Contexto: Resultados del Super Astro Sol hoy: este es el número ganador del sorteo del 28 de noviembre

En esta modalidad, los jugadores apuestan a una combinación de cuatro cifras y a un signo zodiacal, que deben coincidir exactamente con el resultado de las balotas para ganar el acumulado mayor.

YouTube video player

Resultados del Super Astro Sol hoy

  • Número completo ganador: 2082
  • Tres últimas cifras: 082
  • Dos últimas cifras: 83
  • Signo ganador: Leo

Super Astro se ha consolidado como uno de los sorteos más populares del país, pues ofrece la posibilidad de obtener grandes sumas con una inversión mínima.

Para participar, solo es necesario adquirir un tiquete —cuyo valor puede ser entre $ 500 y $ 10.000—, elegir una combinación de cuatro números del 0 al 9 y seleccionar el signo zodiacal que acompañará la jugada.

Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 14 de octubre
Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 29 de noviembre. | Foto: Getty Images y página web de https://superastro.com.co/

El premio mayor corresponde al valor apostado multiplicado por 42.000, siempre que el jugador acierte tanto la cifra completa como el signo.

Sin embargo, también existen premios secundarios:

  • Quienes acierten las tres últimas cifras y el signo reciben la apuesta multiplicada por 1.000.
  • Quienes acierten las dos últimas cifras y el signo obtienen la apuesta multiplicada por 100.

Super Astro hace parte del portafolio oficial de juegos operados por Coljuegos, entidad encargada de regular las loterías y apuestas en el país.

Contexto: Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 28 de noviembre de 2025

El sorteo se realiza de lunes a sábado en dos jornadas —Super Astro Sol en la tarde y Super Astro Luna en la noche— y sus resultados pueden consultarse en tiempo real a través de canales oficiales y puntos autorizados.

Su popularidad ha aumentado en los últimos años gracias a la frecuencia de los sorteos, la facilidad para participar y la posibilidad de obtener premios altos con apuestas de bajo valor.

Super Astro Sol

