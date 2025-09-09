Suscribirse

Loterías

Super Astro Sol hoy | Todos los resultados para el 9 de septiembre del 2025: signo y número

Esta lotería se juega en Colombia de lunes a sábado en la tarde.

Redacción Loterías
9 de septiembre de 2025, 9:31 p. m.
Resultado Super Astro Sol19 de julio
Conozca los resultados del último sorteo del Super Astro Sol. | Foto: Captura de pantalla de youtube @superastro9759

Este martes, 9 de septiembre, se jugó el sorteo número 5231 de la lotería Super Astro Sol a las 4 de la tarde, como es usual. En esta, miles de personas ponen a prueba su suerte para acertar a los números y al signo que aparecen en las balotas jugadas.

Contexto: Astro Sol lunes 8 de septiembre: no se pierda los resultados del último sorteo hoy

De esta manera, el número ganador para este martes es: 5 4 1 8

Las últimas tres cifras: 4 1 8

Las últimas dos cifras: 1 8

Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario

YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Para participar, las personas deben adquirir un tiquete en el cual apostarán el dinero que deseen, desde 500 pesos como mínimo hasta 10.000 pesos, máximo.

Posteriormente, los participantes deben elegir cuatro números entre el 0 y el 9, para crear una cifra de cuatro dígitos. Esta la acompañarán con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para aumentar las posibilidades de ganar.

El premio mayor corresponde al total apostado multiplicado por 42.000, que se llevará la persona que acierte a los cuatro números y al signo zodiacal.

Este juego de azar permite otros ganadores: Si la persona acierta a los últimos tres números, y al signo, podrá reclamar el total apostado multiplicado por mil. En caso de que acierte a los últimos dos dígitos, más el signo, lo apostado se multiplica por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Néstor Lorenzo borró a estas figuras para el Venezuela vs. Colombia: es oficial y van a la tribuna

2. Proponen crear comisión accidental con Ecuador para determinar el propósito del viaje de Petro a Manta

3. Titular de la Selección Colombia en su visita a Venezuela: Néstor Lorenzo hizo seis cambios

4. Así está la vía al Llano entre Bogotá y Villavicencio ante el derrumbe que mantiene paralizada la región

5. Cabo Verde, a nada de hacer historia: la clasificación al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.