Super Astro Sol: resultados de la lotería este martes 25 de noviembre

Los colombianos pueden apostar en este juego de lunes a sábado.

Redacción Loterías
25 de noviembre de 2025, 9:29 p. m.
Los resultados del número y signo ganador están acá
Este martes, 25 de noviembre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5294. Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

  • El número ganador es: 0 7 1 6
  • Los últimos tres dígitos: 7 1 6
  • Los últimos dos dígitos: 1 6
  • Y el signo zodiacal ganador es: Leo
Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

