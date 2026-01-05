Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este lunes 5 de enero

La ilusión volvió a encenderse cuando la Antioqueñita reveló sus nuevos resultados, despertando emoción entre quienes confiaron su suerte al azar.

5 de enero de 2026, 3:16 p. m.
Este lunes, 5 de enero, se celebró una nueva edición del sorteo de La Antioqueñita, en el cual se conoció un número ganador que pudo haber beneficiado a varios jugadores.

Reconocida como una de las loterías más populares del departamento, esta rifa se lleva a cabo dos veces al día: una en la jornada matutina y otra en la vespertina.

La dinámica del juego consiste en elegir cuatro números entre el 0 y el 9. No obstante, en fechas recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementa las probabilidades de ganar premios de mayor valor para los participantes.

En el sorteo número 6239, realizado este lunes en la mañana, el número afortunado fue el 4778, y la quinta balota correspondió al 0.

Resultados del sorteo 6239 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4778
  • Quinta balota: 0
En cuanto a la edición de la tarde, esta se llevará a cabo este mismo día hacia las 4:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, lo que permite a los interesados seguir el resultado en tiempo real.

Resultado del sorteo 6240 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 6 de enero, a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo.

Cabe destacar que, en Colombia, los juegos de azar como las loterías son supervisados por Coljuegos y ofrecen atractivos premios millonarios en sus diferentes modalidades.

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos han sido los últimos tres resultados de esta importante lotería en sus dos versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 4 de enero de 2025: 5651 - Quinta balota: 6
  • Sorteo del 3 de enero de 2025: 4344 - Quinta balota: 0
  • Sorteo del 2 de enero de 2025: 0150 - Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 4 de enero de 2025: 3151 - Quinta balota: 0
  • Sorteo del 3 de enero de 2025: 2453 - Quinta balota: 1
  • Sorteo del 2 de enero de 2025: 9455 - Quinta balota: 8

