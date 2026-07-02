¿Tuvo su día de suerte? Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 2 de julio de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia, por lo que se vivieron nuevas emociones este 2 de julio de 2026.
Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.
Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.
En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 2 de julio de 2026, el número ganador fue 1187, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 6.
Resultados del sorteo Antioqueñita Día
- Número ganador: 1187
- Quinta balota: 6
Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los participantes tienen la posibilidad de consultar en tiempo real los números ganadores.
Resultados del sorteo Antioqueñita Tarde
- Número ganador: Por definir.
- Quinta balota: Por definir.