LOTERÍAS

¿Tuvo su día de suerte? Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 2 de julio de 2026

La lotería es jugada en dos ocasiones durante el día.

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Redacción Loterías
2 de julio de 2026 a las 1:18 p. m.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia, por lo que se vivieron nuevas emociones este 2 de julio de 2026.

Lotería La Antioqueñita
¿Le sonrió la suerte? Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de hoy miércoles, 1 de julio

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 2 de julio de 2026, el número ganador fue 1187, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 6.

Resultados del sorteo Antioqueñita Día

  • Número ganador: 1187
  • Quinta balota: 6
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Por su parte, el sorteo de la tarde suele llevarse a cabo a las 4:00 p. m. y se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los participantes tienen la posibilidad de consultar en tiempo real los números ganadores.

Resultados del sorteo Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: Por definir.
  • Quinta balota: Por definir.
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