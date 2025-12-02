Suscribirse

¿Tuvo suerte? Sorteos de El Sinuano Día y Noche hoy, martes 2 de diciembre

Revise si fue uno de los ganadores que logró llevarse el atractivo premio del sorteo de este martes.

Redacción Loterías
2 de diciembre de 2025, 8:28 p. m.
Sinuano Día y Noche: resultados de un nuevo sorteo.
Este martes 2 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 13.227 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 0831, con quinta en 1. Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.227 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 0831
  • Número ganador de cinco cifras: 08311
Resultado EL SINUANO DIA Martes 2 de Diciembre de 2025

Resultados del sorteo 13.228 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

