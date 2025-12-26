Loterías

Último sorteo de la Lotería de Bogotá del año: número ganador del sorteo del 26 de diciembre de 2025

El último sorteo del año se realizó de forma excepcional tras el festivo de Navidad.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de diciembre de 2025, 3:35 a. m.
El sorteo de cierre mantuvo el plan de premios vigente y el horario tradicional.
El sorteo de cierre mantuvo el plan de premios vigente y el horario tradicional. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

El último sorteo de la Lotería de Bogotá en 2025 se realizó este viernes 26 de diciembre, de manera excepcional, debido a que el jueves 25 fue día festivo en Colombia. El sorteo correspondió al número 2826, manteniendo el horario habitual de los jueves a las 10:25 de la noche y cerró el año con un premio mayor de $10.000 millones.

Número ganador del premio mayor

  • Número: 2636
  • Serie: 450
YouTube video DE-oU6YufHg thumbnail

Un sorteo especial para cerrar el año

Aunque la Lotería de Bogotá juega tradicionalmente todos los jueves, en esta ocasión el cronograma se ajustó por el festivo de Navidad, el sorteo del viernes 26 marcó el cierre de la actividad oficial de la lotería en este 2025, para abrirse paso para el sorteo 2827 que se sorteará en 2026.

Resultados de los sorteos anteriores de diciembre

Durante el último mes del año, la Lotería de Bogotá registró los siguientes resultados:

  • Sorteo del 18 de diciembre de 2025: número 1360, serie 150
  • Sorteo del 11 de diciembre de 2025: número 6761, serie 344
  • Sorteo del 4 de diciembre de 2025: número 1537, serie 197

Plan de premios vigente

Además del premio mayor de $10.000 millones, el sorteo incluyó una amplia distribución de premios secos, lo que incrementó las posibilidades de ganar para los compradores de billetes y fracciones.

Loterías

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del viernes 26 de diciembre

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 26 de diciembre de 2025

Loterías

¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Loterías

El Sinuano Día y Noche: descubra los resultados de los sorteos de este viernes, 26 de diciembre de 2025

Loterías

Resultados Lotería Chontico del viernes 26 de diciembre: ¿es uno de los ganadores?

Loterías

¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de diciembre

Loterías

¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este 26 de diciembre de 2026

Loterías

Número ganador de la Lotería de Bogotá: resultado del premio mayor para Navidad, sorteo 2825

Loterías

Número afortunado de la Lotería de Bogotá: ganador del premio mayor de 10.000 millones, sorteo 2824

Loterías

Cayó la lotería de Bogotá: un afortunado ganador recibirá 10.000 millones de pesos

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

Mas de Loterías

Sorteo 5 de septiembre.

Lotería de Miloto: estos fueron los números ganadores del viernes 26 de diciembre

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 26 de diciembre de 2025

El viernes 26 de diciembre se definió el número ganador del sorteo final del año.

Último sorteo de la Lotería de Bogotá del año: número ganador del sorteo del 26 de diciembre de 2025

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Siinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: descubra los resultados de los sorteos de este viernes, 26 de diciembre de 2025

Chontico Día y Noche

Resultados Lotería Chontico del viernes 26 de diciembre: ¿es uno de los ganadores?

Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 9 de diciembre.

¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de diciembre

Lotería La Antioqueñita.

¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este 26 de diciembre de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Termine el año como millonario: estos son los resultados de Super Astro Luna el jueves 25 de diciembre

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de octubre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores oficiales del 25 de diciembre

Noticias Destacadas