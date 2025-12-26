Último sorteo de la Lotería de Bogotá del año: número ganador del sorteo del 26 de diciembre de 2025

El último sorteo de la Lotería de Bogotá en 2025 se realizó este viernes 26 de diciembre, de manera excepcional, debido a que el jueves 25 fue día festivo en Colombia. El sorteo correspondió al número 2826, manteniendo el horario habitual de los jueves a las 10:25 de la noche y cerró el año con un premio mayor de $10.000 millones.

Número ganador del premio mayor

Número: 2636

Serie: 450

Un sorteo especial para cerrar el año

Aunque la Lotería de Bogotá juega tradicionalmente todos los jueves, en esta ocasión el cronograma se ajustó por el festivo de Navidad, el sorteo del viernes 26 marcó el cierre de la actividad oficial de la lotería en este 2025, para abrirse paso para el sorteo 2827 que se sorteará en 2026.

Resultados de los sorteos anteriores de diciembre

Durante el último mes del año, la Lotería de Bogotá registró los siguientes resultados:

Sorteo del 18 de diciembre de 2025: número 1360, serie 150

número 1360, serie 150 Sorteo del 11 de diciembre de 2025: número 6761, serie 344

número 6761, serie 344 Sorteo del 4 de diciembre de 2025: número 1537, serie 197

Plan de premios vigente

Además del premio mayor de $10.000 millones, el sorteo incluyó una amplia distribución de premios secos, lo que incrementó las posibilidades de ganar para los compradores de billetes y fracciones.