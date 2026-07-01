Último sorteo del mes de la Lotería Cruz Roja y Huila: revise si comenzó el mes siendo millonario, 30 de junio de 2026

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila volvieron a captar la atención de miles de apostadores este martes 30 de junio de 2026, fecha en la que ambas loterías realizaron su último sorteo del mes. Los participantes esperaban conocer si los números elegidos les permitían quedarse con alguno de los premios millonarios que entregan estos tradicionales juegos de azar en Colombia.

¿Fue el ganador? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche del martes 30 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja tiene en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos, mientras que la Lotería del Huila un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos.

Resultados del premio mayor de la Lotería Cruz Roja y la Lotería del Huila

Estos son los números ganadores correspondientes al sorteo realizado el martes 30 de junio de 2026:

Lotería de la Cruz Roja

Número: 9289

9289 Serie: 290

Lotería del Huila

Número: 8868

8868 Serie: 003

Además del premio mayor, ambas loterías entregan diferentes premios secos y aproximaciones, por lo que los jugadores también pueden verificar el plan completo de premios para conocer si obtuvieron algún reconocimiento económico.

Últimos resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Estos fueron los números ganadores de las tres ediciones anteriores de la Lotería de la Cruz Roja:

Martes, 23 de junio de 2026: Número 1608, Serie 143.

Número 1608, Serie 143. Martes, 16 de junio de 2026: Número 5503, Serie 066.

Número 5503, Serie 066. Martes, 9 de junio de 2026: Número 5545, Serie 260.

Historial reciente de la Lotería del Huila

Por su parte, estos fueron los resultados de los tres sorteos más recientes de la Lotería del Huila antes del realizado el 30 de junio:

Martes, 23 de junio de 2026: Número 2265, Serie 027.

Número 2265, Serie 027. Martes, 16 de junio de 2026: Número 4259, Serie 109.

Número 4259, Serie 109. Martes, 9 de junio de 2026: Número 0787, Serie 088.

Los ganadores de cualquiera de los premios deben conservar el billete en buen estado y seguir el procedimiento establecido por la lotería correspondiente para reclamar el dinero dentro de los plazos fijados por la normativa vigente.