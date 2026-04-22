Últimos resultados de loterías hoy: El Dorado, El Paisita y La Caribeña, 22 de abril

La jornada del 22 de abril trajo consigo nuevas oportunidades para miles de jugadores que, con ilusión y expectativa, participaron en los sorteos de las reconocidas loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Estos juegos de azar, ampliamente seguidos en Colombia, continúan siendo una tradición arraigada que combina entretenimiento con la posibilidad de cambiar vidas en cuestión de segundos.

Cada uno de estos sorteos se distingue por su dinámica ágil y la frecuencia con la que se realizan, lo que permite a los apostadores poner a prueba su suerte de manera constante.

Más allá de los números ganadores, estos espacios representan una forma de entretenimiento que reúne a personas de distintas edades y contextos, quienes comparten la emoción y la expectativa de conocer los resultados.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0799.

La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información errónea.