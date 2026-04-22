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Últimos resultados de loterías hoy: El Dorado, El Paisita y La Caribeña, 22 de abril

Cada uno de estos sorteos se distingue por su dinámica ágil y la frecuencia con la que se realizan.

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Redacción Loterías
22 de abril de 2026, 11:36 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 22 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 22 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La jornada del 22 de abril trajo consigo nuevas oportunidades para miles de jugadores que, con ilusión y expectativa, participaron en los sorteos de las reconocidas loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Estos juegos de azar, ampliamente seguidos en Colombia, continúan siendo una tradición arraigada que combina entretenimiento con la posibilidad de cambiar vidas en cuestión de segundos.

Cada uno de estos sorteos se distingue por su dinámica ágil y la frecuencia con la que se realizan, lo que permite a los apostadores poner a prueba su suerte de manera constante.

Más allá de los números ganadores, estos espacios representan una forma de entretenimiento que reúne a personas de distintas edades y contextos, quienes comparten la emoción y la expectativa de conocer los resultados.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0799.
  • La Quinta: 8.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información errónea.