Loterías

Últimos resultados: verifique su número en El Dorado, El Paisita y La Caribeña 20 de marzo

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña siguen consolidándose como una tradición entre los colombianos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de marzo de 2026, 11:41 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 20 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 20 de marzo. Foto: Montaje SEMANA

Este viernes 20 de marzo se dieron a conocer los más recientes resultados de las populares loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, generando expectativa entre miles de jugadores en todo el país que esperan haber acertado los números ganadores.

Como es habitual, estas loterías continúan siendo una de las principales opciones de juego en Colombia, ofreciendo premios atractivos y sorteos frecuentes que mantienen el interés de los apostadores.

Si usted participó en alguno de estos sorteos, es importante que revise cuidadosamente su número, ya que podría ser uno de los afortunados ganadores. Recuerde que incluso los premios menores representan una oportunidad de obtener ingresos adicionales.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9585.
  • La Quinta: 7.
YouTube video rI5doC8ZGNQ thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Para verificar los resultados, puede consultar los canales oficiales de cada lotería o los puntos autorizados donde realizó su apuesta. También es recomendable confirmar la información en fuentes confiables para evitar confusiones.

Loterías

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes 20 de marzo: estos fueron los resultados

Loterías

Resultado de la Lotería de Bogotá 19 de marzo: ganador del premio mayor del sorteo 2838

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de marzo

Loterías

Miloto: números ganadores del jueves 19 de marzo de 2026

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 18 de marzo de 2026, sorteo 4840

Loterías

Lotería Chontico: resultados de los sorteos Día y Noche de este jueves, 19 de marzo

Loterías

Lotería Super Astro Sol el jueves 19 de marzo: estos son los números ganadores de hoy

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de marzo de 2026

Loterías

Nuevo plan de premios Lotería de Cundinamarca: así se repartirán los más de $ 28.000 millones

Loterías

¿Cayó el premio mayor? Resultados del 18 de marzo de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña siguen consolidándose como una tradición entre los colombianos, quienes cada semana prueban su suerte con la ilusión de cambiar su vida.