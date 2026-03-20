Últimos resultados: verifique su número en El Dorado, El Paisita y La Caribeña 20 de marzo

Este viernes 20 de marzo se dieron a conocer los más recientes resultados de las populares loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, generando expectativa entre miles de jugadores en todo el país que esperan haber acertado los números ganadores.

Como es habitual, estas loterías continúan siendo una de las principales opciones de juego en Colombia, ofreciendo premios atractivos y sorteos frecuentes que mantienen el interés de los apostadores.

Si usted participó en alguno de estos sorteos, es importante que revise cuidadosamente su número, ya que podría ser uno de los afortunados ganadores. Recuerde que incluso los premios menores representan una oportunidad de obtener ingresos adicionales.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9585.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Para verificar los resultados, puede consultar los canales oficiales de cada lotería o los puntos autorizados donde realizó su apuesta. También es recomendable confirmar la información en fuentes confiables para evitar confusiones.

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña siguen consolidándose como una tradición entre los colombianos, quienes cada semana prueban su suerte con la ilusión de cambiar su vida.