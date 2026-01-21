Loterías

Ya salieron los resultados de la Lotería Manizales de este miércoles 21 de enero: pudo ser el ganador

Esta es una de las loterías más famosas del país.

22 de enero de 2026, 3:51 a. m.
La Lotería de Manizales jugó este 21 de enero.
La Lotería de Manizales jugó este 21 de enero.

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 21 de enero de 2026 un nuevo sorteo, una de las rifas más reconocidas en Colombia por su trayectoria y por el premio mayor que entrega cada semana. La jornada se llevó a cabo a las 11:00 p. m., horario en el que se publican oficialmente los números ganadores.

Este juego de azar se realiza cada miércoles, por lo que muchas personas siguen el resultado minuto a minuto para conocer si su número y serie coinciden con los anunciados en el sorteo.

Resultado del premio mayor — Lotería de Manizales

El premio mayor por $2.600 millones quedó en manos del siguiente número:

Número: 6379

Serie: 023

Resultados anteriores

La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:

  • 14 de enero de 2026: 6379 – Serie 023
  • 7 de enero de 2026: 5988 – Serie 324
  • 30 de diciembre de 2025: 4997– Serie 047
  • 24 de diciembre de 2025: 0676 – Serie 050
  • 17 de diciembre de 2025: 4037 – Serie 059

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales se juega exclusivamente los miércoles, por lo que su sorteo se ha convertido en una cita fija para miles de apostadores que esperan acertar el premio mayor o alguno de los premios establecidos por la lotería.

De acuerdo con el calendario del juego, los resultados se anuncian en horario nocturno, y para esta fecha se realizó a las 11:00 p. m.

