Ya se conocen los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 9 de marzo

El inicio de semana también llega acompañado de nuevas oportunidades para quienes siguen de cerca los juegos de azar en Colombia. Cada lunes, miles de jugadores están atentos a los resultados de las distintas loterías y sorteos que se realizan en el país, con la esperanza de que la suerte esté de su lado.

En esta ocasión, los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña dieron a conocer sus números ganadores, marcando el comienzo de una nueva semana para quienes participan en estos juegos.

A continuación, estos fueron los resultados del lunes:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0060.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los apostadores que hayan acertado las combinaciones pueden consultar los canales oficiales de cada sorteo o acercarse a los puntos autorizados para verificar sus premios y conocer el proceso de reclamación.

Como ocurre cada día, estos sorteos continúan generando expectativa entre los apostadores, quienes esperan que los resultados del inicio de semana les traigan la tan anhelada suerte.