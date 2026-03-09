Juegos de azar

Ya se conocen los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 9 de marzo

Los sorteos de estas loterías se realizan en horarios distintos, aunque por lo general tienen lugar durante la tarde y la noche.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de marzo de 2026, 11:11 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 9 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado del 9 de marzo. Foto: Montaje SEMANA

El inicio de semana también llega acompañado de nuevas oportunidades para quienes siguen de cerca los juegos de azar en Colombia. Cada lunes, miles de jugadores están atentos a los resultados de las distintas loterías y sorteos que se realizan en el país, con la esperanza de que la suerte esté de su lado.

En esta ocasión, los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña dieron a conocer sus números ganadores, marcando el comienzo de una nueva semana para quienes participan en estos juegos.

A continuación, estos fueron los resultados del lunes:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0060.
  • La Quinta: 7.
YouTube video kthBQDnis6M thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los apostadores que hayan acertado las combinaciones pueden consultar los canales oficiales de cada sorteo o acercarse a los puntos autorizados para verificar sus premios y conocer el proceso de reclamación.

Como ocurre cada día, estos sorteos continúan generando expectativa entre los apostadores, quienes esperan que los resultados del inicio de semana les traigan la tan anhelada suerte.

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de marzo

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este domingo, 8 de marzo

Loterías

Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña: sorteos día y noche de este 8 de marzo

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 8 de marzo de 2026

Loterías

¿Quién se llevó el premio hoy? Resultados de la Lotería Antioqueñita del 8 de marzo

Loterías

Estos son los resultados de Baloto del sábado 7 de marzo

Loterías

Lotería del Cauca: resultado oficial del sorteo del 07 de marzo

Loterías

¿Jugó Super Astro Luna? Conozca los resultados del más reciente sorteo del sábado, 7 de marzo

Loterías

Lotería Chontico: conozca el resultado de los sorteos día y noche de este sábado, 7 de marzo

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales para el sorteo del sábado 7 de marzo de 2026

Más de Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de marzo

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este domingo, 8 de marzo

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo.

Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña: sorteos día y noche de este 8 de marzo

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 8 de marzo de 2026

Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025

¿Quién se llevó el premio hoy? Resultados de la Lotería Antioqueñita del 8 de marzo

El Baloto solo sortea los lunes, miércoles y sábados.

Estos son los resultados de Baloto del sábado 7 de marzo

a Lotería del Cauca fue creada en 1982 con el propósito de fortalecer los ingresos del departamento.

Lotería del Cauca: resultado oficial del sorteo del 07 de marzo

Super Astro Luna, resultados de hoy

¿Jugó Super Astro Luna? Conozca los resultados del más reciente sorteo del sábado, 7 de marzo

El sorteo 4602 concentró la atención de los apostadores con un atractivo plan de premios.

Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 7 de marzo de 2026

Noticias Destacadas