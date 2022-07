“Los loros no son mascotas”: Cortolima rescató a loro orejiamarillo que habían “humanizado”

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, reportó que veterinarios que hacen parte de su equipo rescataron en el sector de Anaime, en el municipio de Cajamarca, a un loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), al cual habían “humanizado”.

De acuerdo con el reporte de Cortolima, el hallazgo del animal se dio luego de que recibieran la llamada de un trabajador de una empresa productora de aguacate, quien indicó que había encontrado al loro en estado de desorientación.

Al llegar los veterinarios al lugar, encontraron que el ave, que pertenece a una especie en estado vulnerable según la Lista Roja de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, presentaba comportamientos de un ave “humanizada”, es decir con impronta humana, y al parecer no podrá regresar a su hábitat natural porque no sobreviviría.

Aseguran que todo parece indicar que al loro orejiamarillo lo sacaron de su nido cuando aún era un polluelo.

“Su conducta ya no es natural, lo que le limita sus posibilidades de ser rehabilitado y regresar a su hábitat”, indicó el veterinario Delio Orjuela.

Por su parte, Olga Lucía Alfonso Lannini, directora general de Cortolima, indicó que ahora desde esta corporación avanzan en la recuperación del animal, sobre todo en su comportamiento, de modo que en algún momento, si es posible, finalmente pueda ser liberado cerca a las palmas de cera donde es “su hogar”.

Lanini recordó que el loro orejiamarillo es una especie endémica que está en vía de extinción, pues actualmente solo registran aproximadamente 2.800 de estos loros en el Tolima.

“Queremos solicitarle, rogarle a la comunidad, que no recojamos estas especies, que no las llevemos a nuestra casa, que no las tratemos como si fueran animales domésticos, ellos son silvestres, su vida está en las palmas de cera y debemos posibilitar que se desarrollen, crezcan y reproduzcan. Es una especie que está amenazada, insignia para nuestro departamento”, agregó Lalini.

Esta es una lamentable noticia, ya que es un ave emblemática catalogada como vulnerable. Quedan aproximadamente 2800 individuos en el Tolima



¡Paremos ya! 🚫 Los loros no son mascotas. — Cortolima (@Cortolima) July 21, 2022

Vale destacar que el loro orejiamarillo habita en Roncesvalles, Toche, Tochecito, Cañón de Anaime, incluso en el Cañón del Combeima en Ibagué, pero, lamentablemente, la destrucción del árbol nacional, es decir, la palma de cera, influye en la reducción poblacional.

Por último, desde Cortolima recordaron que existen penas y procesos judiciales para quienes atenten contra la naturaleza, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a respetar la fauna silvestre y dejarla libre en sus ecosistemas. A propósito, desde esa corporación suministraron el siguiente número celular para aquellas personas que necesiten realizar cualquier denuncia al respecto: 318 6322529.