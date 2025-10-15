La situación de seguridad en el Valle del Cauca es cada vez más compleja. En los últimos tres años, al igual que en el resto del país, el departamento ha sentido el rigor del crecimiento ruidoso y sin ambages de organizaciones armadas ilegales, grupos delincuenciales y estructuras del crimen común, que se han transformado y fortalecido en la disputa por control territorial.

“Lo que vivimos fue una Paz Total que terminó siendo todo lo contrario: un impulso para que los grupos armados ilegales se fortalecieran”, afirma la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “La paz no llegó, y mientras tanto, disidencias y el ELN aprovecharon para expandirse. Cuando se levantó el cese al fuego, ya se encontraban robustecidos tras años de consolidación. De ahí los atentados, incluso con drones, que hemos logrado contrarrestar con equipos anti drones”.

Toro explica que están intentando retomar el control territorial en medio de un departamento sitiado por delincuentes, con disidencias en las cordilleras Central y Occidental, la crítica situación en Jamundí, y bandas criminales en las ciudades principales. “Con acciones decididas, hemos logrado frenar su avance en Tuluá, Cartago y Buenaventura. Trabajamos tanto en lo urbano como en lo rural, pero las capacidades de Policía y Ejército han sido insuficientes. El Gobierno Nacional no ha brindado el respaldo necesario”, afirma.

En este periodo la presencia de organizaciones armadas ha aumentado el 36%, asegura el secretario de Seguridad del departamento, Guillermo Londoño. “Hemos visto un crecimiento exponencial del Estado Mayor Central (asociación de frentes disidentes de las Farc) con estructuras como la ‘Jaime Martínez’, ‘Dagoberto Ramos’ y la ‘Adán Izquierdo’, y el Frente 57, conocido como la ‘Yair Bermúdez’, una disidencia, pero también tenemos al Clan del Golfo y el ELN, es decir, enfrentamos una amenaza y nuestro principal objetivo es contener su expansión”, afirma.

El Valle está amenazado por siete Grupos Armados Organizados, según el mapa del violencia del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad, CGES. | Foto: Gobernación del Valle

¿Cómo enfrentar esta amenaza? Londoño explica que se trata de organizaciones categorizadas por el Ministerio de Defensa como GAOR (Grupo Armado Organizado Residual), que representan amenazas que demandan de la capacidad de la nación para poder ser enfrentadas. “Sin embargo, hoy las entidades territoriales estamos asumiendo esa tarea y gracias a la Tasa de Seguridad podemos darle las herramientas a nuestra fuerza pública para contener la expansión de esa amenaza que se ha materializado con atentados terroristas y se alimenta del microtráfico, la extorsión, la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el perverso negocio del narcotráfico”.

El Valle está amenazado por siete Grupos Armados Organizados (GAO), cuatro Grupos Delictivos Organizados (GDO) y cinco grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO). Los primeros con incidencia en 26 municipios y los otros dos asolando a los habitantes de cinco municipios, según el mapa de violencia del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad, CGES.

Ante este riesgo, la estrategia de seguridad del departamento se basa en la microfocalización para contener su avance. Según Londoño, “el aumento del 36% se debe en parte a la política de Paz Total, que, en medio del cese al fuego, la suspensión de capturas y extradiciones permitió su fortalecimiento y expansión de los grupos armados, aumentando su capacidad de daño a las instituciones y los ciudadanos”.