Aumenta la deforestación en Colombia: “Es urgente retomar el control de los territorios”

Ante esta realidad, la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó que el Gobierno ha “logrado una reducción acumulada del 40 por ciento desde 2021. Es fundamental consolidar esta tendencia y evitar nuevos repuntes”. Algunos expertos advirtieron que esta disminución no refleja necesariamente una política efectiva, sino que responde a factores coyunturales, como el control de grupos armados sobre territorios clave.

¿Está Colombia en el camino correcto para frenar la deforestación o los logros recientes podrían desmoronarse ante la falta de una política más firme y sostenida? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el comportamiento de la deforestación no es lineal , como lo muestran las cifras del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Ideam, difundidas por el Ministerio de Ambiente. Si bien las políticas de conservación han tenido un impacto positivo, las causas del problema persisten y varían en cada región.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advirtió que la disminución en 2023 estuvo altamente influenciada por la decisión de grupos armados de prohibir la tala y las quemas en la Amazonia, no obstante, cuando en 2024 esos grupos relajaron las restricciones, la deforestación repuntó. “El Estado no tiene el control real sobre los territorios y sus economías ilegales. La deforestación sigue siendo impulsada por la apropiación de tierras y el lavado de activos, y mientras eso no cambie, seguiremos viendo fluctuaciones”, afirmó.