Con una inversión de $80.000 millones en infraestructura, Cartagena se prepara para el futuro

Cartagena se transforma con el plan de obras más ambicioso de su historia. Con una inversión de 80.000 millones de pesos, la ciudad avanza en dos frentes de manera simultánea: el programa Construcción de Obras Motivadoras por la Participación Integral (Compi) y una serie de proyectos de gran envergadura liderados por la Secretaría de Infraestructura. Sumados, conforman el eje urbano del plan de gobierno de Yamil Arana Padauí.

“Estamos trabajando con el corazón y con la gente. Con el programa Compi construimos obras de la mano con las Juntas de Acción Comunal y las comunidades, escuchando sus necesidades y transformando su entorno. La Secretaría de Infraestructura, por su parte, impulsa obras que mejoran la movilidad y preparan a Cartagena para el futuro”, precisó el gobernador Arana Padauí.

Compi nació como un mecanismo para ejecutar obras definidas directamente con las comunidades. Cada intervención parte del diálogo en territorio y busca responder a necesidades específicas de movilidad, recreación o encuentro comunitario.

En 2024, el programa ejecutó 11 obras por 1.876 millones de pesos. Los resultados incluyen 787 metros lineales de vías intervenidas, 7.850 metros cuadrados de espacios comunitarios mejorados, cinco calles nuevas y seis equipamientos adicionales (cuatro Casas Compi, una cancha/parque y un parque renovado) en sectores como Villas de Aranjuez, Ciudadela India Catalina, Rosedal, La Quinta, Villa de Aranjuez-Sector Península y Urbanización Emmanuel.

Para 2025, con corte a noviembre, Compi registra nueve obras: cinco ya entregadas y cuatro en ejecución, con una inversión de 2.189 millones de pesos. Hasta ahora se han intervenido 1.425 metros lineales, mejorado 800 metros cuadrados de equipamientos comunitarios, habilitado ocho vías y avanza la construcción de una cancha/parque. Los trabajos impactan a barrios como María Cano, Omaira Sánchez, La María, Villas de Aranjuez, 9 de Abril, 1 de Noviembre y Rosedal.

Para 2026, la Gobernación anunció que el programa se ampliará con 13 nuevas obras por 3.647 millones de pesos: en Cartagena se proyectan 1.943 metros lineales de vías en Zaragocilla, El Educador, San Pedro Mártir, Pozón, La Quinta, Boston y San Fernando; y 1.380 metros cuadrados para canchas en Arroyo de Las Canoas y Corazón de Jesús (Pozón).

Movilidad para el futuro

La Secretaría de Infraestructura lidera un plan de pavimentación que cubrirá 47 tramos en más de 20 barrios de Cartagena, con una inversión de 62.980 millones de pesos. Las obras van desde la rehabilitación de la carpeta asfáltica hasta la adecuación de drenajes, perfilería vial y señalización.