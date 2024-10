Entonces el telón se abre. Las niñas, cubiertas por una luz violeta, están sentadas en una gradería. Visten camisetas rosadas, jeans, tenis. Miran al público con candidez. En sus manos sostienen un pañuelo blanco. Al fondo del escenario hay un mar pintado, y arriba, una pantalla blanca que dice “Nadie nos violenta”. Una vez que los aplausos merman, se escucha el canto: “Cuidado, mi cuerpo es sagrado. Yo soy mi nombre, yo soy mi cuerpo, me respeto, me cuido, me quiero”.