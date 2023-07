De guarda de seguridad a futbolista estrella de Millonarios. La historia de Kena Romero

Kena Marcela Romero se fue hace cinco años del Caribe, pero el Caribe aún se rehúsa a salir de ella. Se nota en su acento, sus costumbres y en los vallenatos que llenan de vida sus días en Bogotá cuando no está jugando para Millonarios. Muchas de esas canciones la llevan de regreso a su infancia en Valledupar. En especial Hija, de Diomedes Díaz, que le dedicó su mamá antes de morir en 2010.

La letra la pone nostálgica. También le da fuerzas para seguir. Fue su madre, Delcy Romero, quien le insistió que no abandonara el sueño de ganarse un lugar en el fútbol profesional. Seguir su consejo la llevó a Cartagena a probar suerte en 2017 y a dividir el tiempo entre su trabajo como guarda de seguridad en un hotel en la zona de Bocagrande, y las pruebas para aspirar a un puesto en el Real Cartagena.

“No me alcanzaba económicamente. Ganaba más en el hotel y preferí seguir trabajando. Me dolió mucho. Estaba decepcionada y ya no quería saber nada del fútbol”, recordó Romero.