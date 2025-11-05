Dos proyectos inmobiliarios que transformaron la forma de vivir en el Meta

En una de las zonas más exclusivas y de mayor crecimiento de Villavicencio, se alza Entrecerros, un proyecto que redefine lo que significa sentirse en casa. Con apartamentos de 77 hasta 188 metros cuadrados, este desarrollo del Grupo BGR invita a disfrutar de espacios amplios, terrazas con vista natural y un entorno que respira tranquilidad.

En Entrecerros la arquitectura moderna se encuentra con el paisaje llanero, ofreciendo una experiencia donde la elegancia y la serenidad se fusionan. Su entorno genera una conexión única con la naturaleza. Además, la ubicación es estratégica, cerca del Centro Comercial y Empresarial Primavera Urbana, un punto clave que combina lo mejor de la ciudad con reservas forestales, colegios reconocidos y múltiples vías de acceso.

“En Entrecerros quisimos crear un lugar donde las personas encuentren su propio refugio, sin renunciar a la modernidad ni al contacto con la naturaleza”, aseguraron desde la dirección del Grupo BGR. Este proyecto ofrece una experiencia urbana con alma natural.

A solo 15 minutos de Villavicencio se encuentra Hacienda La Pradera, un proyecto que combina naturaleza, exclusividad y confort. Ubicado en las estribaciones del municipio de Restrepo (Meta), sobre los históricos terrenos de la antigua Hacienda La Limeña, el conjunto cerrado Hacienda La Pradera cuenta con casas campestres desde 134 metros cuadrados, con dos y tres habitaciones.

Hoy, se erige como un exclusivo proyecto residencial que combina modernidad, tranquilidad y el privilegio de vivir en medio de la naturaleza.

Este moderno conjunto también cuenta con altas especificaciones constructivas, un diseño arquitectónico elegante y funcional, y amplias zonas verdes que crean un ambiente fresco y armónico. Su equipamiento comunal, tipo club, brinda a sus residentes todas las comodidades para disfrutar de momentos únicos de descanso y recreación en familia.

Hacienda La Pradera de Grupo BGR. | Foto: Grupo BGR

Con una trayectoria que une innovación, compromiso y visión, el Grupo BGR se ha consolidado como una empresa que no solo construye, sino que crea espacios para vivir plenamente. Cada uno de sus proyectos refleja una filosofía clara: diseñar hogares que inspiren, eleven la calidad de vida y conecten a las personas con lo mejor de su entorno.