Siete de cada diez colombianos todavía prefieren guardar la plata debajo del colchón a dejarla en el banco. Así lo reveló el más reciente informe de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), fruto de un análisis que corresponde al cierre de 2022. Los expertos coincidieron en que para contrarrestar ese indicador es clave que las personas sepan cómo sacar mejor provecho de los productos que ofrece el sector y eso solo es posible a través de la educación financiera.

Adicionalmente, con la inflación y el alza en los precios que ha generado, los colombianos han tenido que gastar la mayor parte de sus ingresos en consumo y pago de deudas, y mucho menos al ahorro, precisó el Informe Especial de Posición Financiera de los hogares hecho por el Banco de la República. Sin embargo, para el vicepresidente de Estrategia del Banco Itaú, Ignacio Giraldo, este es el año del ahorro y la inversión en Colombia y América Latina. “El contexto económico está dado para que las personas obtengan mejor rentabilidad por medio de diferentes productos de inversión que les permiten diversificar y proteger su dinero de factores como la devaluación del peso frente al dólar”, advirtió.

El ahorro es la práctica que permite sentar las bases del cumplimiento de metas a mediano y largo plazo como, por ejemplo, viajes, educación, retiro o solventar emergencias. Por eso, en principio, las familias deben gastar menos de lo que ganan. Santiago Quintero, gerente de la división de Activos de la comisionista Acciones y Valores, recomienda “sacar el ahorro mensual antes que el gasto, separar sagradamente al menos 30 por ciento de lo que se percibe y así poder construir un patrimonio”.

Con estas sugerencias coinciden expertos de Bancolombia, aunque lo que aconsejan es ahorrar el 10 por ciento de los ingresos con el fin de que en diez meses se tenga lo correspondiente a un mes de salario. “Si no es posible, hay que iniciar con lo que se pueda. El secreto es hacerlo cada mes para crear el hábito; que este ahorro sea automático y destinarlo a un propósito fijo”. De hecho, esta entidad tiene una funcionalidad en su aplicación para manejo de presupuestos: Gestionar mi día a día, que ya cuenta con 1,2 millones de usuarios.

De hecho, hoy prácticamente todos los bancos tienen como mínimo algún recurso para facilitar el hábito del ahorro. Davivienda, por ejemplo, cuenta con bolsillos, y el Banco de Bogotá con alcancías digitales. El primero facilita el ahorro a través de descuentos programados por los montos que el cliente decide, es posible abrir varios a la vez y asignarles metas o conceptos distintos. El segundo, permite transferir de manera automática una pequeña fracción del valor de las compras de la tarjeta débito a las alcancías seleccionadas. Los montos pueden empezar desde 500 pesos al día.

Otra de las claves para ahorrar con éxito es intentar no endeudarse, pero en caso de que sea necesario el crédito no debe demandar más del 25 por ciento de los ingresos mensuales. Desde AV Villas la recomendación es que al terminar de pagarlo se convierta en el pago mensual de una cuota de ahorro e irla aumentando después de cierto tiempo para no perder el hábito.

Los expertos consultados coinciden en la importancia de controlar el gasto, en especial el llamado gasto hormiga, es decir, el que se deriva de las compras no planificadas como el café de las mañanas, chicles, cigarros, el taxi o el almuerzo fuera de casa, además de las compras por impulso. Otra de las claves para cuidar los ingresos es comparar precios entre marcas y almacenes, y cuando aparezcan los antojos, esperar un par de días para calmar las emociones, precisaron desde Bancolombia.

CDT: el rey de la renta fija

Los bancos hoy cuentan con alternativas de certificado de depósito a término fijo (CDT), que se pueden abrir tanto en sucursales físicas como virtuales y con rentabilidades que van desde el 14 por ciento efectivo anual. De acuerdo con el Banco de Bogotá, este es el “producto tendencia por sus tasas de interés atractivas y un retorno seguro de la inversión. Se puede abrir a partir de 100.000 pesos, con rentabilidades a un año, dependiendo del monto invertido”.

Una de las razones por las cuales el CDT es una opción segura y rentable es “debido a que las tasas de interés son fijas, no están sujetas a cambios durante el periodo pactado, y en este momento paga los intereses más altos de las dos últimas décadas. Además, aplica especialmente para las personas que tengan algún monto ahorrado y lo quieran invertir en forma prudente con bajo riesgo”, precisaron desde AV Villas.

Otro de los beneficios de los CDT, de acuerdo con Bancolombia, es que son negociables en el mercado secundario, sirven como garantía para respaldar créditos y otorgan periodos de gracia. Sin embargo, Quintero advirtió que hay que tener muy presente que si la inflación baja, también se reducirá la rentabilidad de este producto financiero. “Si bien la variación anual del IPC en febrero llegó a 13,28 por ciento, consideramos que es muy probable que estemos cerca del techo, con lo cual es de esperar que el indicador empiece a ceder lentamente a partir del segundo trimestre del año”, señaló.

En cifras

80,9 por ciento de los colombianos manifestó no tener posibilidad de ahorrar al cierre de 2022, según la encuesta Pulso Social del Dane.

53 por ciento de los colombianos tienen el hábito de ahorrar, la mayoría lo hace para contar con un respaldo frente a posibles imprevistos, según la encuesta Demanda de Inclusión Financiera 2022 del Dane.

Las cuatro ciudades con mayor nivel de ahorro en Colombia son: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, según el Dane.

