El arte y la comunidad como motores de transformación territorial

El turismo puede ser una herramienta poderosa de transformación social, siempre que ponga en el centro a las comunidades. Con esa convicción nació Destinos Fantásticos, una iniciativa de la Corporación Tierra S.O.S., que fortalece el turismo social en el país, resaltando lugares con un elemento diferenciador auténtico y un profundo sentido de pertenencia.

Durante años, la corporación ha liderado proyectos integrales de transformación de entornos, urbanismo participativo, infraestructura comunitaria y galerías de muralismo en distintos puntos del territorio nacional. Lo que comenzó como una apuesta por el tejido social y la convivencia, evolucionó hacia un modelo con enfoque en turismo social y comunitario, que hoy deja una huella tangible en cada lugar donde se implementa.

“Estos territorios tienen grandes oportunidades de seguir creciendo gracias a las herramientas que han dejado los procesos participativos previos”, explica Alejandra Gallego Torres, directora ejecutiva de la Corporación Tierra S.O.S. Esa comprensión llevó a crear una plataforma de soporte que continúa impulsando el desarrollo de las comunidades acompañadas y abre el camino para aquellas que aún no han tenido acceso a este tipo de procesos.

A través de esta plataforma, Destinos Fantásticos ofrece una hoja de ruta a los territorios interesados en transformar sus entornos mediante el color, el arte y la participación ciudadana, integrando dimensiones turísticas, sociales, históricas y productivas. “Buscamos que cada comunidad reconozca su valor cultural, fortalezca su identidad y construya narrativas sólidas que inspiren a los visitantes a vivir una experiencia genuina”, asegura la directora ejecutiva.

El impacto es doble: por un lado, impulsa el emprendimiento local y fortalece el tejido comunitario; por otro, fomenta un turismo inclusivo, sostenible y consciente, que genera beneficios económicos y sociales directos. “Nuestro propósito es generar valor social al turismo, demostrando que el arte, la comunidad y una visión compartida pueden transformar realidades”, agrega Gallego.