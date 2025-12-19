El primer tren regional de Colombia ya supera el 33% de ejecución

El Regiotram de Occidente avanza como una de las apuestas más importantes en infraestructura de transporte en Colombia. Concebido como el primer tren regional de pasajeros del país, el proyecto busca transformar la movilidad entre Bogotá y los municipios de la sabana de Occidente mediante un sistema férreo moderno, eléctrico y de alta capacidad.

Con una longitud total de 39,6 kilómetros, el trazado conectará a Facatativá con el centro de Bogotá, a la altura de la calle 26 con Caracas, donde se integrará con la primera línea del metro. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, el sistema permitirá movilizar cerca de 130.000 pasajeros diarios, lo que representa más de 40 millones de viajes al año.

“Este es un proyecto ambicioso que hemos venido estructurando y financiando desde el departamento, junto con el Gobierno nacional, y que es clave no solo para la movilidad de Cundinamarca, sino también para Bogotá”, señaló el gobernador Jorge Emilio Rey.

Un proyecto que avanza

Al 3o de noviembre de 2025, el Regiotram de Occidente había registrado un avance general del 33,09 %. Los estudios y diseños principales alcanzan el 86,84 %, mientras que los diseños de las estaciones elevadas cuentan con el ciento por ciento de aprobación por parte de la interventoría. Por su parte, los diseños de interferencias presentan un avance del 84,1 %.

Uno de los frentes clave es el patio taller El Corzo, que alcanza un 38 % de ejecución. El patio ANI y las obras de acceso asociadas ya se encuentran completamente terminadas. En paralelo, el desmantelamiento de la vía férrea existente avanza en un 76 %, con más de 111.800 metros cuadrados de descapote y más de 100.106 metros cúbicos de movimiento de tierras ejecutados.

“Hoy el proyecto demuestra que los recursos públicos, bien administrados, se traducen en obras concretas y en beneficios reales para la ciudadanía”, afirmó el gobernador.

El Regiotram beneficiará directamente a los habitantes de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, así como a municipios y provincias cercanas. Además, impactará a más de 800.000 bogotanos que viven en localidades como Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda y Santa Fe.

“Este proyecto marca un antes y un después en la calidad de vida de quienes habitan este corredor. Es una solución para el transporte regional, pero también para el transporte urbano de Bogotá”, explicó el gobernador.

Uno de los principales beneficios será la reducción de los tiempos de desplazamiento. Actualmente, los trayectos desde la sabana de Occidente hasta el centro de Bogotá pueden tardar hasta dos horas y media. Con el Regiotram, ese recorrido se demorará entre 48 y 60 minutos, dependiendo del punto de origen.

Confianza en Cundinamarca

El proyecto fue estructurado entre 2016 y 2017 y cuenta con un convenio de cofinanciación por 2,9 billones de pesos, monto que se mantiene sin modificaciones. La inversión es compartida entre la Nación y el departamento de Cundinamarca y se ejecutará en dos fases.

La primera fase, prevista para entrar en operación en octubre de 2027, cubrirá el tramo entre Facatativá y la carrera 129, en Fontibón, con una extensión de 26 kilómetros. La segunda fase, programada para finales de 2029, permitirá llegar hasta el centro de Bogotá y realizar la integración con el metro.

“La primera fase permitirá aliviar los cuellos de botella que hoy se presentan en el ingreso a Fontibón y mejorar de manera sustancial los desplazamientos diarios”, indicó el gobernador. Desde 2017, el proyecto ha contado con el respaldo de los gobiernos nacionales, que según el gobernador es un reflejo de la confianza en la capacidad técnica y administrativa del departamento.

Con su avance sostenido, el Regiotram de Occidente se perfila como una de las obras de infraestructura más importantes del país y como un eje estratégico para la integración regional, la competitividad y el mejoramiento en la calidad de vida de millones de ciudadanos. “Cundinamarca se ha convertido en un piloto de la nueva generación de transporte en Colombia: sistemas modernos, eléctricos, seguros y cómodos”, concluyó.