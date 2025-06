El rollo de Fili: las aventuras de un fotógrafo que ha viajado por más de 1.000 pueblos de Colombia

Cuando se le pide a Filiberto Pinzón que elija los mejores lugares para visitar en Colombia, da la impresión de que quisiera declararse impedido. No por falta de conocimiento, sino por exceso. Ha visitado unos 1.700 centros poblados, la mayoría registrados por alguna de las cinco cámaras que ha tenido a lo largo de sus más de 40 años como fotógrafo. Aunque en el fondo presiente que no podrá pasar el reto, se le mide a armar un Top 5 de lugares que considera todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida.

“Empezaría por Caquetá, es espectacular. Por su biodiversidad, las cascadas y los ríos es digno de conocerse a nivel mundial, es demasiado. Es un tesoro escondido de Colombia. Yo no he visto tanta agua y tan transparente como allá. También diría que Caño Cristales y la Sierra de La Macarena en general. En cuanto a un pueblo, Barichara, en Santander, es mágico. Pero no hay que dejar de ir a Caldas y a alguno de sus maravillosos municipios como Salamina. ¡No! Es que es muy difícil, es como si me preguntara cuál hijo quiero más. Aquí podemos quedarnos todo el día nombrándolos a todos y cada uno de los lugares que he visitado”, aseguró.