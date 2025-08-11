Familias que vuelan: una forma distinta de vivir la crianza y la educación

Las restricciones asociadas a la pandemia de Covid-19 fueron el origen de una “decisión radical” en la familia de la abogada María Victoria Ríos. “Sacamos a nuestros hijos de la educación tradicional para formarlos fuera del sistema y hacer del mundo su aula de clase”, cuenta.

Así nació ‘Familias que vuelan’, una comunidad de más de 6.000 personas en 22 países que decidieron educar a sus hijos por fuera del sistema tradicional, logrando fortalecer los vínculos con ellos y construyendo entornos familiares más conscientes.

“Según la Unicef, el 50 por ciento de las familias están desconectadas de su propósito familiar y en una encuesta que hicimos en nuestra comunidad, el 70 por ciento de las personas dijeron que viven en piloto automático. Esto nos indica que las familias están en crisis”, afirma Ríos.