Suscribirse

Educación

Familias que vuelan: una forma distinta de vivir la crianza y la educación

Esta iniciativa está dirigida a padres y madres que desean reconectar con su propósito familiar, fortalecer los vínculos con sus hijos y asumir con conciencia su rol en el hogar.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 8:23 p. m.
YouTube video player
Familias que vuelan es una iniciativa para reconectar con el propósito familiar. | Foto: Semana

Las restricciones asociadas a la pandemia de Covid-19 fueron el origen de una “decisión radical” en la familia de la abogada María Victoria Ríos. “Sacamos a nuestros hijos de la educación tradicional para formarlos fuera del sistema y hacer del mundo su aula de clase”, cuenta.

Así nació ‘Familias que vuelan’, una comunidad de más de 6.000 personas en 22 países que decidieron educar a sus hijos por fuera del sistema tradicional, logrando fortalecer los vínculos con ellos y construyendo entornos familiares más conscientes.

“Según la Unicef, el 50 por ciento de las familias están desconectadas de su propósito familiar y en una encuesta que hicimos en nuestra comunidad, el 70 por ciento de las personas dijeron que viven en piloto automático. Esto nos indica que las familias están en crisis”, afirma Ríos.

Por eso, en los próximos meses buscan impactar a más de 100 familias en Colombia con el método “Chao Pilot”. Esta propuesta busca inspirar a las personas a través de talleres y experiencias para que apaguen ese piloto automático y vivan sin miedo y sin límites. “La vida familiar y laboral no compiten, se pueden lograr grandes éxitos mezclando adecuadamente ambos aspectos”, concluye Ríos.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filtran decisión de Millonarios sobre David González: malos resultados llevarían a dura medida

2. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

3. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

4. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

5. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EducaciónliderazgoCírculo de Mujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.