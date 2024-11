Gran concierto de Juan Luis Guerra en la Feria de Manizales 2025

“Todo el mundo conoce de alguna manera la Feria de Manizales, pero seguramente no han vivido el ADN, el core que tiene la feria. Esta es una feria espectacular, una tierra llena de montañas, paisajes, parques, urbanismo, donde la gente no pita, no hay trancones, donde se goza y hay servicios públicos al ciento por ciento”, señaló Rojas Giraldo.