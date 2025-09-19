Imperdible: así se vivirá el festival de tejidos andinos más importante de Sutatausa

En Sutatausa, las ruanas de lana y los tejidos —la cestería, la cerámica y el fieltro — cuentan por sí solas la historia completa del territorio: su arraigo campesino, su vocación artesanal. Ubicado en el Valle de Ubaté, en el departamento de Cundinamarca, este municipio se ha convertido en un abanderado de los tejidos andinos y en un orgullo nacional.

Enmarcada en esta inspiradora tradición, se desarrollará la nueva edición de TEJILARTE, el Festival de Oficios y Saberes Artesanales de Cundinamarca. Un evento que celebra la tradición artesana del territorio y que este año se llevará a cabo entre el 20 y 21 de septiembre en la histórica Plaza Doctrinera de Sutatausa.

Sutatausa lleva la batuta en las artesanías y los tejidos. | Foto: Cortesía

Su octava edición llega con una programación imperdible, consolidándose como uno de los espacios de encuentro más importantes para la cultura sutatausense y una vitrina para mostrarle a los visitantes el bagaje cultural y la sabiduría ancestral que se vive en el territorio.

Las mujeres rurales serán el gran diferencial de esta nueva edición. El festival rendirá homenaje a estas guardianas de los oficios textiles y depositarias de un conocimiento ancestral sobre las plantas medicinales y tintóreas. “Celebramos el lenguaje nativo y la biodiversidad del campo, recordando que las plantas han sido siempre compañía, inspiración, refugio y medicina para nuestra comunidad”, explicaron desde la organización.

El evento también tendrá una pasarela con los tejidos. | Foto: Cortesía

La programación de TEJILARTE incluirá talleres y experiencias vivenciales, con espacios académicos con los maestros artesanos; inmersión en el Museo del Tejido y en distintos espacios relacionados al oficio, una feria gastronómica y los tradicionales mercados campesinos.

El municipio también dispondrá de recorridos guiados y presentaciones de las escuelas de formación artística, además de una pasarela artesanal inspirada en las plantas nativas del territorio.

Ocho ediciones y contando

El festival TEJILARTE, en Cundinamarca, ya es un evento institucionalizado mediante la Ordenanza 062 de 2021 y cuenta con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Sutatausa, la Gobernación de Cundinamarca a través del Instituto Departamental de Cultura y Turismo (Idecut) y la Asociación de Artesanos de Sutatausa.

También contará con una feria gastronómica. | Foto: Cortesía