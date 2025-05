Inteligencia artificial: ¿una tendencia pasajera o un cambio definitivo?

Sin embargo, como cualquier otra tecnología, es susceptible a los cambios , ya sea para mejorar, para actualizarse o, por qué no, para desaparecer y ser reemplazada por otra herramienta.

“Son IA que no solo te dan una respuesta, sino que son capaces de ponerla en práctica, de mandar un correo, de responder un chat, de generar un archivo, de hacer una compra, una venta. Todavía no es una tecnología que domina el mundo y se le revela al ser humano, pero no es lo mismo solo dar una respuesta, por más razonada que esté, a cumplir una acción y ser un agente en estos procesos, lo cual hoy es muy factible tecnológicamente”, señaló Miscia.