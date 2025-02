La apuesta empresarial que en 2024 impactó a 39 mil personas, principalmente en condición de vulnerabilidad

“Venir a la fundación significa mucho para mí. Acá he aprendido a hacer manualidades, conseguí amigos y conocí a mi esposa. Es un lugar en el que me siento productivo y con muchas ganas de salir adelante”, expresó Hernán Pinera, de 73 años, beneficiario de Proyectos Sociales Compensar, una iniciativa de la caja que busca ampliar el impacto social de sus programas y servicios, para contribuir a transformar la realidad de familias y comunidades vulnerables (no afiliadas) en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca; al mismo tiempo que impulsa acciones de sostenibilidad en el sector empresarial.