La empresa de transporte con mayor impacto en el Meta: sus operaciones garantizan que los alimentos lleguen a tiempo

En TL32 innovar no solo es usar tecnología. Es creer que cada jornada comienza con fe, con propósito y con el corazón en lo que se hace. Es darles el volante a mujeres valientes que no solo manejan, sino que transforman cada ruta en una oportunidad para mejorar la vida de otros. Es dejar atrás el papel para cuidar el planeta y hacer que los procesos sean simples y humanos.

Antes del amanecer, cuando el país todavía se está despertando, hay un equipo en movimiento: el de TL32, una de las empresas de transporte y logística con mayor trayectoria de Colombia. Su trabajo no consiste solo en trazar rutas en un mapa, sino en acompañar la vida cotidiana.

Sus operaciones, además, garantizan que alimentos y provisiones lleguen donde hacen falta y que el desplazamiento de los trabajadores sea seguro. “Es cuidar, con dedicación, lo que para otros tiene un valor inmenso”, aseguró Juan David Sánchez, gerente general de TL32.

Cada viaje, gestión o llamada de TL32 tiene una historia. Puede ser un conductor que sale temprano para que un proyecto no se detenga, un coordinador que reorganiza rutas para una entrega crítica, una jefa administrativa que gestiona con calma y claridad para que todo funcione o una ruta que garantiza apoyo a una comunidad alejada. En todos esos relatos hay un hilo común: la convicción de que el trabajo, cuando se hace con sentido, transforma vidas.

Innovación que transciende

La innovación de TL32 no vive en un software ni en una máquina, sino en las decisiones pequeñas que marcan la diferencia: en poner a las personas en el centro, escuchar, simplificar lo complejo y construir procesos que respeten a quienes dependen de ellos. “Aquí trabajamos en equipo, reímos y caminamos juntos, y eso hace la diferencia”, agregó el gerente.

Juan David Sánchez, gerente general de TL32. | Foto: TL32 - API

Hoy, TL32 es un ejemplo de cómo una empresa puede crecer sin perder su esencia. De cómo el éxito no solo se mide en cifras o kilómetros recorridos, sino en la huella emocional que deja en las comunidades que toca.

Para Sánchez el trabajo no termina al cerrar un turno, sino cuando una sonrisa se queda en casa, una familia duerme tranquila y lo que se llevó en una caja o se anotó en una agenda llegó con respeto y cuidado. Así, en TL32, “vivir la vida en el trabajo” se traduce en hacer país, cada día, con el corazón.