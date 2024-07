La inspiradora historia de una emprendedora que está a punto de tener casa propia gracias a una reconocida compañía colombiana

“Yo siento que hago parte de una empresa espectacular. Pienso en lo que era hace 10 años que empecé y cómo voy ahora y me doy cuenta de todo lo que he crecido. Especialmente porque gracias a las capacitaciones que nos dan he aprendido mucho del negocio, de los productos que vendo. Eso se ve con la asesoría que puedo darles a mis clientes. El portafolio crece mucho y hay productos muy buenos de los que puedo aprender para ofrecerlos mejor”.