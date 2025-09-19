Noche de mariachis y emociones con Christian Nodal en el Coliseo MedPlus de Bogotá

Este sábado 20 de septiembre Christian Nodal, el cantautor regional mexicano más exitoso de los últimos tiempos, presentará su nuevo show 360 en el Coliseo MedPlus. Para este único concierto en la capital del país estará acompañado de un par de invitados de primera: el Binomio de Oro y las Mujeres A La Plancha. Será una noche inolvidable.

Con este nuevo Tour 2025 el premiado astro mariachero quiere hacer historia en los países que visitará de América Latina. El pasado 14 de marzo se presentó por primera vez en la Plaza de Toros de México ante 42 mil personas. Fue un concierto memorable en uno de los escenarios más emblemáticos del país azteca.

El repertorio de este show seguramente elevará la temperatura con el chorro de voz y el sentimiento que Christian Nodal le imprime a cada canción. Cantará éxitos como “Adiós Amor”, “De Los Besos Que Te Di”, o “No te Contaron Mal” y canciones nuevas como AMÉ, un tema que toca las fibras más sensibles a través de un emotivo mensaje. También incluyó en su repertorio Amigo, otro tema nuevo que habla sobre el dolor de perder a alguien por errores del pasado.

Christian Nodal nació en Caborca, Sonora, México, y es el artista más rápido ha crecido con en el género de la música regional mexicana, fusionando los sonidos clásicos de los mariachi con el acordeón, para crear el “mariacheño”, un término que él mismo acuñó.

Es ganador de cinco Latin Grammy, ocho Latin Billboard, once Latin AMA Awards, diez Premios Lo Nuestro, ocho Premios Juventud, un reconocimiento a su ‘Extraordinaria Evolución’ por los Latin AMA Awards y dos Premios Tu Música Urbana.

En sus redes sociales Nodal es todo un fenómeno. Ya suma once millones de seguidores en Instagram, nueve millones en Facebook y 600.000 en Twitter. Tiene más de doce millones de suscriptores en YouTube, con más de ocho billones de vistas, y 20 millones de escuchas en Spotify.

La promotora detrás de Nodal

CMN Cárdenas Marketing Network (CMN), liderada por Henry Cárdenas, es la promotora responsable de traer al artista mexicano al país. Ocupa el cuarto lugar del ranking de las compañías de entretenimiento más importantes a nivel global y es considerada la promotora de conciertos número 1 de Sudamérica.