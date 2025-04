Novedades reglamentarias para las motos: a partir de octubre varios modelos deberán incluir esta tecnología

Yamaha, la marca con mayor presencia en el mercado colombiano, está comprometida con estos nuevos requerimientos. “Nuestros equipos técnicos han sido muy proactivos al respecto, no solo con esta, sino con cualquier otra normativa. Siempre hemos estado participando en las conversaciones para construir una normativa que se ajuste a la realidad del país”, señaló Juan Carlos González, presidente de Incolmotos-Yamaha, quien además señaló que desde la compañía tomaron la decisión de no comercializar más modelos que no cumplan esta nueva reglamentación.