Planes para disfrutar de la temporada navideña en Bogotá: más de 670 eventos gratuitos

Bogotá vuelve a encontrarse en diciembre a través del arte, la música y la tecnología. Esta Navidad, la ciudad no solo se ilumina, se convierte en escenario de grandes espectáculos inmersivos y en punto de encuentro para miles de personas que pueden vivir, sin costo, una programación cultural de talla mundial pensada para todas las edades y todos los territorios.

Durante diciembre, bogotanos y visitantes podrán disfrutar de tres grandes espectáculos escénico-musicales gratuitos que combinan artistas locales, luces, mapping, música en vivo y tecnología de última generación. Estas puestas en escena hacen parte de las más de 670 actividades que integran la programación de Navidad es Cultura 2025, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el liderazgo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Los espectáculos principales se realizan en tres lugares emblemáticos de la ciudad: la Plaza de Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y el Parque Metropolitano El Tunal. A esta oferta se suman actividades barriales, conciertos, festivales, ferias y eventos comunitarios que buscan llevar la Navidad a distintas localidades y fortalecer el sentido de unión y orgullo ciudadano. La apuesta de este año incluye 4.316 artistas en escena.

La programación arrancó oficialmente el pasado 5 de diciembre con el encendido de la iluminación del Parque Metropolitano El Tunal, que vuelve a ser protagonista y punto de encuentro familiar para habitantes de Tunjuelito y sectores vecinos. Los asistentes pueden recorrer más de un kilómetro de senderos iluminados y disfrutar todos los días, a partir de las 7 de la noche, de un show de luces láser alrededor de un árbol de 56 metros de altura.

Uno de los eventos centrales es ‘La ciudad imaginada’, en la Plaza de Bolívar. Se trata de un espectáculo que recorre el origen, la identidad y el futuro de Bogotá a través de arte digital, música cinemática y performances urbanos. Cuatro arquetipos —la Guardiana de la Memoria, el Ángel de los Sueños, la Cuidadora de Vida y el Ángel de la Calle— guían esta travesía que mezcla mapping contemporáneo y una banda sonora que une tradición y modernidad. El cierre, liderado por un ensamble femenino de percusión, celebra la esencia viva de la ciudad. Este show se presentará hasta el 23 de diciembre, con tres funciones diarias de 35 minutos, un elenco de 50 artistas y un aforo de 20.000 personas por función.

La mayoría de los eventos organizados por la Alcaldía de Bogotá se extenderán hasta el 23 de diciembre. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

En la Plaza Cultural La Santamaría, el público podrá vivir ‘Más allá de las nubes’, una experiencia 360° pensada para toda la familia. La historia sigue a Cielo, una niña de 13 años que, junto a su gato Copo, emprende un viaje hacia la ciudad de las nubes, un futuro posible que solo puede salvarse defendiendo tres pilares: respeto, tolerancia y amor. Teatro, danza, música, circo, magia y artes visuales se unen en este montaje con música en vivo y efectos especiales. Son dos funciones diarias hasta el 23 de diciembre, de 35 minutos, con 80 artistas en escena y un aforo de 10.000 personas por función.

El Parque Metropolitano El Tunal será el escenario de ‘Un ritmo, muchas voces’, una historia sobre comunidad, memoria y celebración colectiva. Marcelo, un niño inventor que pasa la Navidad solo, vive una fiesta inesperada cuando vecinos y familiares transforman el barrio en una gran celebración. El espectáculo reúne más de 60 artistas y disciplinas como teatro, danza, música, circo, acrobacias y artes visuales, con mapping y efectos especiales. Se presentará hasta el 23 de diciembre, con dos funciones diarias, un aforo de 6.000 personas por función y una experiencia adicional para fotografías con el público.

Durante este mes se han realizado diferentes actividades como la Ciclovía Nocturna, el Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá, Una Novena por Bogotá con la Filarmónica, y el Festival Navideño en Suba, con dos tarimas y una amplia agenda musical que irá hasta el 23 de diciembre.

También hacen parte de la agenda la Feria Gastronómica Sabor Bogotá en el Parque Bicentenario, las Novenas Mágicas en las localidades Santa Fe, La Candelaria y Suba; las Caravanas Navideñas en 18 localidades, la Fiesta navideña Arrullos del Pacífico, el Planetario Nocturno – Navidad Viva y TransMiNavidad, que llevará música y expresiones culturales a estaciones y portales del sistema de transporte.

Para el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, esta programación es una apuesta creativa sin precedentes: “Queremos que la Navidad sea el momento para disfrutar de una oferta cultural y artística de primer nivel que no solo llena de luz y arte a la ciudad, sino que la posiciona con orgullo como una de las principales capitales del mundo para vivir la magia de la Navidad”.

Todos los eventos de Navidad es Cultura 2025 son gratuitos, con entrada libre hasta completar aforo. La programación completa puede consultarse en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.