Ponedera, Atlántico, tiene nuevo alcalde: Juan Sebastián Mendoza ganó las elecciones atípicas

Juan Sebastián Mendoza Romero fue elegido como nuevo alcalde de Ponedera, Atlántico, tras imponerse en las elecciones atípicas realizadas el pasado 1 de febrero. El abogado, avalado por la Alianza Verde, obtuvo más del 71 % de los votos.

Con un total de 10.010 sufragios, Mendoza Romero salió victorioso de la jornada electoral atípica convocada luego de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de Aristarco Romero por doble militancia.

Las elecciones estuvieron marcadas por una alta participación ciudadana. De las 21.118 personas habilitadas para votar, 14.006 acudieron a las urnas, lo que representa una participación superior al 66 %, según el boletín número 11 de la Registraduría, con el ciento por ciento de las 56 mesas informadas.

Mendoza Romero, quien ejercerá el cargo por cerca de un año y diez meses, se impuso frente a los otros dos candidatos en contienda: Karen Hernández Herrera, de la Fuerza de la Paz, quien obtuvo 3.561 votos, y Edwin Figueroa Polo, del Pacto Histórico, que alcanzó 216 sufragios.

Aunque el municipio tendrá un nuevo alcalde, el triunfo del abogado, egresado de la Universidad Libre de Barranquilla, representa una continuidad política respecto a la administración saliente, pues durante la campaña contó con el respaldo del exalcalde y de la Alianza Verde, partido que también avaló a su antecesor.

Tras conocerse los resultados, el mandatario electo afirmó en sus redes sociales que su gobierno será de puertas abiertas, sin distingos ni exclusiones, y que asume el reto de gobernar con humildad y responsabilidad.