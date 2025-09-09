“Quien transforma su relación con el dinero transforma su relación con la sociedad”

La visión de sostenibilidad de Lulo y Lulo X, el primer banco 100 por ciento virtual de Colombia, es generar valor compartido al impactar a los trabajadores, clientes, inversionistas e incluso al planeta. “Lulo impacto nació en 2021 dentro de Lulo Bank. Tiene un enfoque en las personas, el planeta y el bienestar financiero”, explica Natalia Jiménez, una de las fundadoras de Lulo y Lulo X.

Cuando una persona cambia la relación que tiene con el dinero transforma su vida y en general, su relación con la sociedad, explica esta ejecutiva. Por eso destaca que el producto de inversión en dólares ha reflejado un 30 por ciento más de participación de las mujeres, lo que se traduce en un cierre de la brecha de género y una mayor autonomía de ellas para manejar sus finanzas.

En relación con su sostenibilidad con el medio ambiente, la aplicación financiera de Lulo X es carbono neutral. “El programa tiene un ‘Lulo bosque’ con más de 70 mil árboles nativos reforestados en la Región Andina que han recreado hábitats para especies amenazadas como el oso de anteojos, el loro orejiamarillo, la palma de cera, entre otros”, dice Jiménez.