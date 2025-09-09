Suscribirse

Bienestar financiero

“Quien transforma su relación con el dinero transforma su relación con la sociedad”

Controlar el pilar financiero construye posibilidades para que las personas vivan su propósito con mayor facilidad. Pero solo es posible si hay educación, conciencia y acción. En este aspecto, Lulo X ha querido aportar a la cultura económica de los colombianos para impactar en el desarrollo socioeconómico del país.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 11:48 p. m.
YouTube video player
Natalia Jiménez Aristizábal, cofundadora de Lulo X. | Foto: Archivo particular

La visión de sostenibilidad de Lulo y Lulo X, el primer banco 100 por ciento virtual de Colombia, es generar valor compartido al impactar a los trabajadores, clientes, inversionistas e incluso al planeta. “Lulo impacto nació en 2021 dentro de Lulo Bank. Tiene un enfoque en las personas, el planeta y el bienestar financiero”, explica Natalia Jiménez, una de las fundadoras de Lulo y Lulo X.

Cuando una persona cambia la relación que tiene con el dinero transforma su vida y en general, su relación con la sociedad, explica esta ejecutiva. Por eso destaca que el producto de inversión en dólares ha reflejado un 30 por ciento más de participación de las mujeres, lo que se traduce en un cierre de la brecha de género y una mayor autonomía de ellas para manejar sus finanzas.

En relación con su sostenibilidad con el medio ambiente, la aplicación financiera de Lulo X es carbono neutral. “El programa tiene un ‘Lulo bosque’ con más de 70 mil árboles nativos reforestados en la Región Andina que han recreado hábitats para especies amenazadas como el oso de anteojos, el loro orejiamarillo, la palma de cera, entre otros”, dice Jiménez.

“Las finanzas son emocionales. La plata es un vehículo para vivir una vida con propósito, en sus propios términos”, concluye.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yankees, Blue Jays o Red Sox: este es el equipo que tiene más probabilidades de ser campeón

2. MinTrabajo realiza inspección en Andrés DC tras 26 denuncias contra el restaurante; hará revisiones en todos sus establecimientos

3. Ojo, comerciantes del oro: descubren dos empresas dedicadas a la venta de mineral de origen ilegal en cuatro departamentos

4. Miss Universe Colombia: candidata confesó haber sufrido de ‘bullying’ durante su infancia. “Era segregada”

5. ‘Blooper’ de Kevin Mier comprometió a Colombia y favoreció a Venezuela: error en Eliminatorias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FintechLulo XLulo BankCírculo de Mujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.