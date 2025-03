Un canto a la mujer y a la tradición

Su música busca despertar al niño interior de los colombianos, porque aunque la niñez se vive diferente en cada región, hay una canción que genera ternura y consuelo para todos, aquella nana o arrullo que cantaba mamá. “Cuando cantas un arrullo, hasta la voz es diferente y no importa si no es la misma canción que te cantaban de niño. Aun así, te recuerda el amor de la mujer más grande de todas”, afirmó.

Sus inicios en la música

“Desde entonces, me gusta cantar un arrullo antes de entrar a escena. Me hace sentir segura y me ayuda a calentar la voz”, dijo la artista.