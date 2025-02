Se encarece el gas en Colombia: las razones detrás del aumento en las tarifas

Luz Murgas. Presidenta de Naturgas

Mauricio Cárdenas. Exministro de Hacienda

“Es imposible subsidiar el impacto que tendrá la importación de gas en los precios, ya que es significativamente más costosa que la producción nacional, lo que ejercerá una presión directa sobre las tarifas. Pensar que el Gobierno tiene la capacidad fiscal para evitar este aumento y asumir el costo es inviable, pues no existen los recursos para hacerlo. Esto derivará en un problema tanto de equidad como de competitividad. En términos de equidad, los hogares más pobres serán los más afectados, ya que el gas importado elevará sus gastos. En cuanto a la competitividad, el sector empresarial, y en particular la industria, enfrentará un alza en los costos de producción, lo que reducirá su capacidad de competir en los mercados internacionales y afectará el crecimiento económico del país. Es una muy mala situación que pudo haberse evitado si el país hubiera tomado las decisiones a tiempo, si no se hubiera adoptado una política equivocada de frenar las actividades de exploración y, especialmente, de no haberse detenido el programa de los pilotos de fracking, que habría sido muy útil para hacer hallazgos en materia de gas”.