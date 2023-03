Servibanca no cobra a los usuarios por las transacciones nacionales realizadas en la Red Verde. Las comisiones son definidas y cobradas por las entidades emisoras de las tarjetas.

Para los colombianos es fundamental tener efectivo a la mano. Así lo ratificó el Banco de la República en la reciente encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para los pagos habituales en el país. Según el documento, 75 por ciento de las personas lo priorizan como método de pago, y en las tiendas de barrio el 95 por ciento de los comerciantes perciben que reciben papel moneda por la mayoría de sus ventas.

Así que los cajeros automáticos siguen siendo estratégicos en la dinámica económica del país. Además de desempeñar su rol fundamental de dispensar efectivo, presta servicios importantes como, por ejemplo, el que las personas de la tercera edad con tarjeta débito puedan hacer retiros parciales de sus pensiones. Al respecto, Ana Lucía Rodríguez, gerente comercial de Servibanca, precisó que la atención a este grupo poblacional “le otorga un componente social importantísimo a la operación”.

Rodríguez también destacó el rol de esta tecnología en las regiones, donde “son indispensables, en especial, en esos lugares en los que la conectividad aún no ha logrado llegar, para facilitar la penetración y posicionamiento de canales de pago”.

Por eso, cuando en 2020 el huracán Iota causó graves daños al 98 por ciento de la infraestructura de Providencia, incluyendo la sede del Banco Agrario de Colombia donde se encontraba el cajero automático de Servibanca, reactivar la operación fue una tarea prioritaria. Hubo que reconstruir todo desde cero, la entidad y el cajero automático.

“Nos pidieron que fuera el primer cajero en entrar en operación. Para eso tuvimos que tener un nivel superior de revisión de cada paso que dimos, porque volver a la isla por la falta de algún componente no era una opción. No había proveedores, ni forma de transportarse, y si se conseguían, los costos resultaban muy elevados. Tuvimos que movilizar mucho personal para lograrlo, pese a que no había hoteles y los alimentos eran escasos”, explicó Milena Alvarado García, gerente general de Servibanca.

Llegar a cada rincón de Colombia ha significado un desafío permanente en los 39 años de historia de la entidad. Alvarado explicó que el reto no se limita a la instalación de cajeros automáticos, pues se tiene que garantizar el permanente mantenimiento y la disponibilidad de efectivo, a pesar de las distancias y las dificultades de acceso, y en medio de largas temporadas de lluvias que obstaculizan la tarea.

Al igual que ha sucedido en otros sectores, Servibanca demanda de una adecuada conectividad y vías para garantizar su operación. “Los lugares más distantes, entre ellos muchos corregimientos, requieren de una infraestructura y una logística mucho más compleja cuando hay que llevar técnicos especialistas y repuestos para realizar los mantenimientos.

En algunas ocasiones es necesario llegar por tierra, por aire y hasta en chalupa para atender un solo cajero. La meta es garantizar los mismos estándares de calidad prestando el mismo servicio en un municipio pequeño, como en una ciudad principal”, señaló Alvarado.

Actualmente, Servibanca está presente en la geografía nacional con cajeros automáticos desde San Andrés y Providencia hasta Leticia. La cobertura se extiende a más de 788 ciudades y municipios del país, con un servicio 7x24, los 365 días del año. La red está presente en aeropuertos, terminales de transporte terrestre, estaciones de servicio y grandes superficies, entre otros.

Servibanca ha venido ratificando su compromiso de no cobrar a los usuarios por las transacciones realizadas con tarjetas nacionales en la Red Verde, “y no tiene injerencia en las definiciones de tarifas que sobre su uso determinan las entidades emisoras”, precisó Rodríguez. Algunas instituciones financieras que tienen cajeros propios, establecen cobros a sus clientes por el uso de otras redes de cajeros.

Cada entidad es autónoma en ese sentido”, agregó. En cualquier caso, estos montos se estiman dentro de los límites establecidos en la normativa vigente. Por eso lo recomendado es que los usuarios tengan muy claro el tarifario de sus entidades financieras. Adicionalmente, Servibanca viene ampliando su portafolio de funcionalidades a través de sus cajeros automáticos.

Hoy atiende las necesidades de clientes de diferentes entidades financieras, nacionales y del exterior. El pago de servicios privados y públicos, el retiro de efectivo desde billeteras digitales y la recarga de la tarjeta Tu Llave, son algunas de las transacciones que se pueden realizar en Servibanca.

“El pago de servicios a través de los cajeros automáticos tiene un gran impacto porque el horario y la cobertura facilitan que el usuario pueda realizar el pago a cualquier hora y en cualquier lugar”, concluyó Rodríguez.

