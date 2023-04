Cartagena es hoy uno de los destinos más atractivos para realizar eventos nacionales e internacionales. Según la encuesta Anual de Reuniones y Eventos Globales desarrollada por AMEX Global Business Travel, la ciudad ocupa el tercer lugar entre un selecto grupo en el que también están Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires y Cancún. Su posicionamiento en el sector del turismo MICE está directamente asociado a la calidad de la infraestructura.

Entre los escenarios más sobresalientes para eventos y convenciones está el Hotel InterContinental Cartagena de Indias, ubicado en el sector de Bocagrande, cerca del Centro Histórico y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Sus 1.075 metros cuadrados están distribuidos en nueve salas de reuniones y el Gran Salón Aguamarina.

Además, cuenta con 285 habitaciones y una amplia oferta gastronómica que exalta la tradición local de la región que incluye el restaurante Kanuu y las áreas Oceánika Lounge, Sunset Pool Terrace y Fizz Bar.

Gran Salón Aguamarina. - Foto: Hotel InterContinental Cartagena

Aurora Ochoa, directora de Ventas y Mercadeo del Hotel InterContinental, precisó que gran parte de los huéspedes son extranjeros y que si bien el segmento vacacional representa un buen porcentaje de las reservas, los eventos y reuniones se han consolidado en su portafolio.

“Nos hemos especializado en el turismo de reuniones para entender las necesidades de nuestros clientes y ofrecerles un servicio superior, con experiencias enfocadas en los detalles y la personalización de los servicios. Con InterContinental Meetings y el programa In the Know buscamos conectar con la cultura local mediante eventos en locaciones no tradicionales como baluartes, casas coloniales y plazas, complementándolo con el servicio de outside catering”, afirma Ochoa.

Zona de piscina del Hotel InterContinental Cartagena. - Foto: Hotel InterContinental Cartagena

Operación sostenible

En línea con las tendencias globales, el hotel incorpora en su operación criterios de sostenibilidad. Sus instalaciones son eficientes y ahorran en el consumo de energía, en la gestión se prioriza la reducción de desperdicios y el objetivo es lograr disminuir las emisiones contaminantes.

Además, pensando en sus huéspedes y en una operación mucho más sostenible, se eliminaron las amenidades de plástico de un solo uso de las habitaciones y se reemplazaron por amenidades que vienen en recipientes de 600 ml fabricados por la marca colombiana Loto del Sur, una alianza con la que se asegura un buen manejo de la cadena de reciclaje.

A estos esfuerzos se suman las obras de mejoramiento de espacios como la zona Sunset Pool Terrace, que a partir de junio estará renovada para mejorar la experiencia de los huéspedes y visitantes. Adicionalmente se habilitará una terraza en el piso 15 que estará destinada a eventos y reuniones sociales, con vista al mar y el Centro Histórico. Finalmente, 22 de sus habitaciones se transformaron en smart rooms que se activan por comando de voz. De esta forma, el InterContinental Cartagena de Indias ratifica su compromiso con los visitantes y el medioambiente.

*Contenido elaborado con apoyo de Hotel InterContinental Cartagena

