Tecnología al servicio de la empleabilidad y la inclusión laboral en Colombia

La búsqueda de empleo en Colombia continúa siendo un desafío, especialmente para quienes desempeñan cargos operativos o técnicos. Ante esta realidad, surgió una iniciativa que aprovecha la tecnología para acortar distancias entre las empresas y el talento. Se trata de KonEmpleo, una plataforma digital que desde su creación en 2018 ha acompañado procesos de vinculación laboral con un impacto directo en miles de hogares.

“Nace un poco de la frustración que tuve tras trabajar por muchos años en el área de recursos humanos, donde veía procesos lentos, manuales y caóticos, muy difíciles para las personas con cargos operativos”, explica Katheryne Guerrero Osorio, fundadora y CEO de la compañía. “Siempre se le da importancia a los cargos altos, pero pocas veces se generan estrategias que faciliten el acceso al empleo de quienes están en la base del sistema productivo”.

KonEmpleo utiliza herramientas tecnológicas para agilizar los procesos de selección y ampliar su cobertura a nivel nacional. Gracias a su modelo, las empresas pueden encontrar el talento ideal en cargos operativos en menos de 72 horas, y en posiciones de nivel medio en un promedio de cinco días. “Las empresas nos piden el talento y nosotros hacemos uso de la tecnología que tenemos para llegar a los diferentes sectores que ellos necesitan: barrios, localidades y hasta municipios”, detalla Guerrero.

La plataforma cuenta con dos frentes de acción: uno dirigido a las empresas que requieren cubrir vacantes específicas y otro enfocado en las personas que buscan empleo. Para estos últimos, KonEmpleo desarrolla actualmente un bot que permitirá realizar el proceso de aplicación directamente desde WhatsApp, sin necesidad de ingresar a portales web.

El reto, según Guerrero, está en crear tecnología accesible para todos. “Buscamos soluciones que estén al alcance de las personas que no siempre cuentan con buena conexión a internet o con dispositivos de alta gama”, afirma. Con esta visión, el equipo de KonEmpleo trabaja de la mano con compañías de diferentes sectores para garantizar procesos más inclusivos y eficientes.