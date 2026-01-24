En el Meta está el futuro del campo colombiano. Esta es la premisa que orienta las acciones de la Gobernación del departamento para fortalecer un sector que es fundamental para el futuro del país. Esta región, que conecta a Los Andes con la Orinoquía, es una de las más extensas fronteras agropecuarias de Colombia, con una diversidad productiva que incluye plantaciones de arroz, palma africana, plátano y maíz; así como una robusta industria ganadera y piscícola que la convierten en una gran despensa alimentaria.

Todo este potencial se pondrá en escena en Expomalocas 2026, una feria agroindustrial, equina, bovina y turística que se realizará en Villavicencio entre el 28 de enero y el 1 de febrero. El Parque de la Cultura Llanera Las Malocas reunirá a productores, gremios, inversionistas, académicos, delegaciones nacionales e internacionales y habitantes de la región alrededor de una agenda que refleja la diversidad y las posibilidades que ofrece el departamento alrededor de su sector agroindustrial y ganadero.

“Con esta edición de Expomalocas ratificamos nuestra apuesta por un campo moderno, competitivo y sostenible, donde la tradición productiva se articula con la innovación, el conocimiento y el mercado, proyectando al Meta como un territorio que alimenta, produce y evoluciona”, afirmó Rafaela Cortés, gobernadora del departamento. “Expomalocas 2026 no solo será una feria, sino una plataforma nacional para mostrar el presente y el futuro del campo colombiano”, añadió la mandataria.

Expomalocas espera recibir cerca de 250.000 visitantes y generar ingresos superiores a los 110.000 millones de pesos a través de actividades como exposiciones bovinas y equinas de razas nacionales e internacionales, concursos lecheros y remates ganaderos. La feria también contará con pabellones permanentes de agro, innovación, mercados campesinos, espacios dedicados a las mujeres rurales, muestras de café y cacao, artesanales, del sector automotriz y emprendimientos. Uno de los eventos centrales será el 10° Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado, una de las tradiciones más importantes de la región.

Foto: Gobernación del Meta - API

Además, Maloca Académico 2026 se convertirá en uno de los espacios de pensamiento y debate más importantes del país alrededor de temáticas estratégicas para Colombia como ganadería sostenible y baja en carbono, ordenamiento territorial y paisajes productivos, biodiversidad, energías renovables aplicadas al sector agropecuario, agroecología, seguridad y soberanía alimentaria, compras públicas locales de alimentos y alianzas para el desarrollo rural. Esta agenda reunirá a más de 40 expositores de alto nivel, entre expertos nacionales y al menos una decena de invitados internacionales provenientes de países como Brasil y Uruguay, junto a representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

Como antesala a este evento, Cortés estará en El Debate, un espacio periodístico dirigido por Yesid Lancheros, director de SEMANA, en el que todos los días se analizan temas de relevancia nacional. La gobernadora del Meta será la invitada del programa del próximo martes 27 de febrero, que se transmitirá a las 12:00 m. en semana.com y todas las plataformas digitales del medio, para explicar la importancia de esta apuesta para el departamento y analizar otros temas de relevancia nacional como la ley de emergencia económica y su impacto sobre las regiones.