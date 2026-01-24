Regiones

Todo listo para la feria agropecuaria más importante de la Orinoquía: espera generar más de $110.000 millones

La gobernadora del departamento, Rafaela Cortés, estará el martes 27 de enero en el programa periodístico de SEMANA para explicar la apuesta de la región de consolidarse como epicentro agroindustrial y ganadero de Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 11:00 a. m.
Expomalocas 2026 no solo será una feria, sino una plataforma nacional para mostrar el presente y el futuro del campo colombiano
Expomalocas 2026 no solo será una feria, sino una plataforma nacional para mostrar el presente y el futuro del campo colombiano Foto: Gobernación del Meta - API

En el Meta está el futuro del campo colombiano. Esta es la premisa que orienta las acciones de la Gobernación del departamento para fortalecer un sector que es fundamental para el futuro del país. Esta región, que conecta a Los Andes con la Orinoquía, es una de las más extensas fronteras agropecuarias de Colombia, con una diversidad productiva que incluye plantaciones de arroz, palma africana, plátano y maíz; así como una robusta industria ganadera y piscícola que la convierten en una gran despensa alimentaria.

Todo este potencial se pondrá en escena en Expomalocas 2026, una feria agroindustrial, equina, bovina y turística que se realizará en Villavicencio entre el 28 de enero y el 1 de febrero. El Parque de la Cultura Llanera Las Malocas reunirá a productores, gremios, inversionistas, académicos, delegaciones nacionales e internacionales y habitantes de la región alrededor de una agenda que refleja la diversidad y las posibilidades que ofrece el departamento alrededor de su sector agroindustrial y ganadero.

“Con esta edición de Expomalocas ratificamos nuestra apuesta por un campo moderno, competitivo y sostenible, donde la tradición productiva se articula con la innovación, el conocimiento y el mercado, proyectando al Meta como un territorio que alimenta, produce y evoluciona”, afirmó Rafaela Cortés, gobernadora del departamento. “Expomalocas 2026 no solo será una feria, sino una plataforma nacional para mostrar el presente y el futuro del campo colombiano”, añadió la mandataria.

Expomalocas espera recibir cerca de 250.000 visitantes y generar ingresos superiores a los 110.000 millones de pesos a través de actividades como exposiciones bovinas y equinas de razas nacionales e internacionales, concursos lecheros y remates ganaderos. La feria también contará con pabellones permanentes de agro, innovación, mercados campesinos, espacios dedicados a las mujeres rurales, muestras de café y cacao, artesanales, del sector automotriz y emprendimientos. Uno de los eventos centrales será el 10° Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado, una de las tradiciones más importantes de la región.

Mejor Colombia

Medellín se convierte en epicentro global: Bad Bunny, Colombiatex y Messi marcan una semana histórica

Mejor Colombia

Registraduría instalará 574 nuevos puestos de votación para las elecciones de Congreso de 2026

Mejor Colombia

Salws Maloof Habib, nueva Mujer Cafam Atlántico: “Hemos llevado luz donde antes había oscuridad”

Mejor Colombia

Nueva orquídea se suma al patrimonio natural del país. Estudiantes la descubrieron en Antioquia

Mejor Colombia

Bad Bunny, Doja Cat, Ed Sheeran y Rosalía: Colombia se prepara para un 2026 histórico en conciertos

Mejor Colombia

Sin contratiempos, Girón eligió alcalde: Campo Elías Ramírez vuelve al poder tras elecciones atípicas

Mejor Colombia

Bogotá suena en los Grammys

Tecnología

Meta extiende los anuncios publicitarios en Threads a nivel global

Tecnología

Meta impulsa su infraestructura de IA con una nueva iniciativa, ¿de qué se trata?

Empresas

Reconocida empresa anuncia nuevas medidas para el manejo de datos

“Con esta edición de Expomalocas ratificamos nuestra apuesta por un campo moderno, competitivo y sostenible, donde la tradición productiva se articula con la innovación, el conocimiento y el mercado, proyectando al Meta como un territorio que alimenta, produce y evoluciona”, afirmó Rafaela Cortés, gobernadora del departamento.
“Con esta edición de Expomalocas ratificamos nuestra apuesta por un campo moderno, competitivo y sostenible, donde la tradición productiva se articula con la innovación, el conocimiento y el mercado, proyectando al Meta como un territorio que alimenta, produce y evoluciona”, afirmó Rafaela Cortés, gobernadora del departamento. Foto: Gobernación del Meta - API

Además, Maloca Académico 2026 se convertirá en uno de los espacios de pensamiento y debate más importantes del país alrededor de temáticas estratégicas para Colombia como ganadería sostenible y baja en carbono, ordenamiento territorial y paisajes productivos, biodiversidad, energías renovables aplicadas al sector agropecuario, agroecología, seguridad y soberanía alimentaria, compras públicas locales de alimentos y alianzas para el desarrollo rural. Esta agenda reunirá a más de 40 expositores de alto nivel, entre expertos nacionales y al menos una decena de invitados internacionales provenientes de países como Brasil y Uruguay, junto a representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

Como antesala a este evento, Cortés estará en El Debate, un espacio periodístico dirigido por Yesid Lancheros, director de SEMANA, en el que todos los días se analizan temas de relevancia nacional. La gobernadora del Meta será la invitada del programa del próximo martes 27 de febrero, que se transmitirá a las 12:00 m. en semana.com y todas las plataformas digitales del medio, para explicar la importancia de esta apuesta para el departamento y analizar otros temas de relevancia nacional como la ley de emergencia económica y su impacto sobre las regiones.

Más de Mejor Colombia

Expomalocas 2026 no solo será una feria, sino una plataforma nacional para mostrar el presente y el futuro del campo colombiano

Todo listo para la feria agropecuaria más importante de la Orinoquía: espera generar más de $110.000 millones

Con conciertos masivos, ferias internacionales y fútbol de élite, la ciudad vive una avalancha de visitantes que dinamiza la economía, tensiona la hotelería y pone a prueba la capacidad turística.

Medellín se convierte en epicentro global: Bad Bunny, Colombiatex y Messi marcan una semana histórica

Luego de anunciar la instalación de nuevos puestos de votación, el Registrador, Hernán Penagos, pidió el acompañamiento integral del Estado.

Registraduría instalará 574 nuevos puestos de votación para las elecciones de Congreso de 2026

Con apenas 24 años lidera una labor social que ha impactado a más de 4.000 personas de manera directa.“No solo recibieron ayuda, recibieron acompañamiento, herramientas para crecer y esperanza”.

Salws Maloof Habib, nueva Mujer Cafam Atlántico: “Hemos llevado luz donde antes había oscuridad”

El hallazgo refuerza el papel de la investigación académica y la educación en la protección de la flora nacional.

Nueva orquídea se suma al patrimonio natural del país. Estudiantes la descubrieron en Antioquia

Artistas globales, un público ferviente y una industria en auge consolidan al país como una plaza principal para las grandes giras internacionales.

Bad Bunny, Doja Cat, Ed Sheeran y Rosalía: Colombia se prepara para un 2026 histórico en conciertos

El nuevo alcalde fue electo con el 58,31 % de la votación.

Sin contratiempos, Girón eligió alcalde: Campo Elías Ramírez vuelve al poder tras elecciones atípicas

El álbum de Andrés Cepeda convierte a la capital en un relato cultural que proyecta a Colombia en el escenario global.

Bogotá suena en los Grammys

El sector avícola cerró el 2025 con resultados positivos y se prepara para enfrentar los retos económicos del 2026.

Pollo y huevo, las proteínas que siguen reinando en las mesas de los colombianos

Colombia se prepara para recibir a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que acompañará las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo de 2026

Colombia recibirá misión de observación electoral de la UE para las elecciones de 2026

Noticias Destacadas