Un centro comercial que apuesta por Tumaco

Cuando Grupo Axir decidió invertir en Tumaco, no buscaba únicamente construir un centro comercial. Con experiencia en proyectos en otras ciudades intermedias, la firma vio la oportunidad de crear un espacio que integrara a la comunidad, impulsara el empleo y atestiguara la forma en que la empresa privada está poniendo sus ojos en el Pacífico colombiano.

Hoy, Mall Plaza Pacífico, que se inauguró en junio pasado, genera 250 empleos directos y 320 indirectos, con un dato que refleja su visión inclusiva: el 35 por ciento de los cargos directivos son ocupados por mujeres locales. Para Ana J. Ibarra, presidente de Grupo Axir, este es el resultado de una política que busca abrir espacios para el talento local, especialmente para las mujeres y los jóvenes.

Desde el diseño del centro comercial hasta en el desarrollo de su operación, la comunidad ha estado involucrada: se han creado espacios para que opine y se adueñe de cada proceso, lo que ha permitido que el centro comercial no solo sea un lugar para comprar, sino un punto de encuentro para emprendedores, profesionales y familias que ven en él una oportunidad de crecimiento.

Para quienes lideran el proyecto, la coherencia es parte de la inversión. “Soy nativa de Tumaco y para mí es muy importante darle un impulso a la región. Mi forma de mostrarles a otras mujeres que se puede es trabajando en mi tierra”, afirma Ibarra.