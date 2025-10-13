Tres economistas ganan el Nobel de Economía por destacar la importancia de la innovación en el desarrollo global

El estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre el impacto de la tecnología en el crecimiento económico.

Mokyr, de 79 años, recibió la mitad del premio “por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”, informó la Real Academia Sueca de Ciencias.

Aghion, de 69 años, y Howitt, de 79, compartieron la otra mitad del reconocimiento “por su teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa”, añadió el jurado.

La ceremonia de entrega se celebrará el 10 de diciembre en Estocolmo y Oslo. | Foto: Anadolu via Getty Images

El presidente del comité del premio, John Hassler, explicó que los trabajos del trío abordan cuestiones fundamentales sobre cómo la innovación tecnológica impulsa el crecimiento y de qué manera puede mantenerse en el tiempo.

Mokyr, profesor de la Universidad Northwestern (Estados Unidos), “usó fuentes históricas para demostrar cómo las causas del crecimiento sostenido se convirtieron en la nueva normalidad”, detalló el comunicado oficial.

Por su parte, Aghion y Howitt profundizaron en el concepto de “destrucción creativa”, un proceso mediante el cual “un producto nuevo y mejor entra en el mercado”, desplazando a las empresas que ofrecen versiones obsoletas.

Tras conocer la noticia, Aghion instó a los países europeos a apostar con mayor decisión por la innovación tecnológica.

“Creo que los países europeos deben darse cuenta de que no podemos permitir que Estados Unidos y China se conviertan en líderes tecnológicos y perder frente a ellos”, afirmó, contactado por el comité del Nobel desde Estocolmo.

El de Economía es el único de los premios que no formó parte de los cinco galardones originales creados por el científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896. Fue instaurado en 1968 por el Banco Central de Suecia, motivo por el cual algunos críticos lo consideran un “falso Nobel”. Sin embargo, al igual que los de Física y Química, la Real Academia Sueca de Ciencias es la encargada de seleccionar a los ganadores y seguir el mismo proceso de elección.

Sus investigaciones ayudan a entender cómo la innovación tecnológica puede mantener un crecimiento constante en la economía global. | Foto: Getty Images

Con este reconocimiento, concluye la temporada de los Nobel 2025, que este año destacó investigaciones sobre el sistema inmunológico humano, las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica y el desarrollo de nuevas formas de arquitectura molecular.

El Premio Nobel de Literatura recayó en el escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas obras abordan temas distópicos y de profunda melancolía. En tanto, la líder opositora venezolana María Corina Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz, galardón que dedicó al expresidente estadounidense Donald Trump, quien en varias ocasiones había manifestado su deseo de recibirlo.

El Nobel de Economía incluye un diploma, una medalla de oro y un cheque de 1,2 millones de dólares. Los galardonados recibirán sus premios en ceremonias oficiales que se celebrarán el 10 de diciembre en Estocolmo y Oslo.