Un modelo empresarial que impulsa el liderazgo femenino en el sector logístico

En un sector históricamente dominado por hombres, Transintercargo Logística, empresa colombiana de transporte de carga y soluciones integrales de logística nacional e internacional, desarrolla desde hace dos años una estrategia para fortalecer el liderazgo femenino dentro de su estructura organizacional. Según Daissy Amarillo, CEO de Transintercargo Logística, el programa está enfocado en ofrecer oportunidades de crecimiento profesional a mujeres, especialmente a aquellas que son madres cabeza de familia.

“Venimos liderando un cambio importante para la organización y para el gremio en general, empoderando mujeres, elevándolas al liderazgo, teniendo en cuenta que el gremio es altamente masculino”, explicó Amarillo.

La compañía, con 23 años de operación, adoptó un modelo de ascenso orgánico basado en concursos internos para identificar talento con potencial de liderazgo. Las colaboradoras seleccionadas acceden a un plan carrera que incluye entrenamientos, acompañamiento profesional y formación académica complementaria.

“El beneficio para ellas es el ascenso orgánico dentro de la organización. Muchas de las que ocupan hoy nuestros cargos de liderazgo, el 50 por ciento son madres cabeza de familia que no han iniciado en ese cargo. Han subido desde analistas, asistentes, hasta coordinadoras y jefaturas”, detalló Amarillo.

Hasta la fecha, diez mujeres han participado en el programa, y la mitad ya ocupa posiciones directivas. Una vez logrado el ascenso, la empresa diseña rutas formativas personalizadas, que pueden incluir el apoyo para cursar especializaciones o maestrías.

“Una vez la persona ha logrado ascender, empezamos un plan carrera donde recibe entrenamientos y la llevamos a su siguiente etapa de calificación académica. Si está en un posgrado, la apoyamos para llegar a una especialización o a un máster”, señaló la directiva.

La meta de la compañía es consolidar este modelo de manera equitativa y sostenible, como referente en el gremio. “Queremos dar un ejemplo real al gremio, donde predominan los hombres, de que nosotras como mujeres podemos liderar y que merecemos las mismas oportunidades para ocupar esos cargos”, afirmó Amarillo.