Una iniciativa legal que cumple el sueño de unir a familias de corazón

‘Adopciones con propósito’ es un proyecto dirigido a los empleados de las empresas que la firma asesora legalmente y que desean iniciar o continuar procesos de adopción. Abogados Corporativos Bocanegra Triana les ofrece representación judicial gratuita en un proceso que suele ser complejo, emocionalmente exigente y, muchas veces, costoso.

A la fecha, alrededor de 24 familias se han beneficiado directamente de esta iniciativa, que significa un apoyo legal con impacto emocional profundo. Entre los principales logros del programa se destacan la representación efectiva de familias ante los jueces, la reducción de tiempos y costos legales, y la creación de una red de apoyo jurídico y humanitario que acompaña el proceso con sensibilidad.

Pero el mayor resultado es la materialización de adopciones exitosas que hoy representan hogares con estabilidad legal y emocional. “Nuestra firma cree firmemente que el derecho no solo debe servir a las empresas, sino también a las grandes causas humanas”, afirma Bocanegra. Por eso, proyectan formalizar el programa como un sello de responsabilidad social corporativa, replicable en otras firmas, y establecer alianzas con organizaciones nacionales e internacionales para expandir su alcance.