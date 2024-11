Alianzas estratégicas para llegar a España

Este panorama me lleva, entonces, a asegurar que España ofrece a los inversionistas colombianos múltiples ventajas que pocos mercados pueden igualar: estabilidad económica, un crecimiento del PIB previsto del 2,5 por ciento para 2024, y un entorno favorable para la inversión extranjera, además -claro está- de las ventajas migratorias a las que me he referido en columnas anteriores.