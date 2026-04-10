En la industria aseguradora, históricamente dominada por hombres, el nombre de Andrea García Beltrán resuena hoy con fuerza desde Londres, uno de los epicentros mundiales del sector asegurador. La colombiana, socia de Nirvana y directora general de Riesgos Cibernéticos para Europa de esa compañía, fue nombrada Women in Insurance (WIINS) Ambassador 2026, una distinción otorgada por Solera Foundation, que reconoce a mujeres que no solo lideran con excelencia, sino que abren camino para otras.

El reconocimiento fue entregado durante el Insurtech Insights London 2026, uno de los escenarios más influyentes de innovación en seguros, y hace parte de los Women in Insurance Awards, considerados entre los más relevantes del sector en el ámbito global. Más allá de premiar trayectorias individuales, estos galardones impulsan iniciativas enfocadas en acelerar la equidad, cerrar brechas y fortalecer la presencia femenina en posiciones de liderazgo.

Creada en 2024, WIINS surge como respuesta a ese desafío. Se trata de una red global que conecta, impulsa y visibiliza el talento femenino en un momento de transformación profunda para la industria, marcado por la inteligencia artificial y nuevas dinámicas de riesgo. En ese contexto, ser nombrada embajadora trasciende el reconocimiento: implica asumir un rol activo en la construcción del futuro del sector.

“Recibir estos reconocimientos desde Londres, la cuna de los seguros mundiales, significa más de lo que mis palabras pueden expresar. He construido desde el propósito, operado con visión global, e invertido en las personas y en la industria con la misma seriedad con la que se gestiona cualquier riesgo estratégico. Que eso sea reconocido es una validación profunda de que el conocimiento solo importa si se comparte, y que el impacto real se construye a largo plazo, con intención y con convicción. Ante todo, gratitud y una responsabilidad enorme”, afirma García Beltrán, afiliada al Círculo de Mujeres Semana Dinero.

Su reconocimiento refleja, además, una nueva generación de liderazgo: mujeres que entienden el poder de su voz y convierten su crecimiento en oportunidades para otras. García fue nominada en cinco categorías de los Women in Insurance Awards 2026, un hecho que evidencia la amplitud de su impacto más allá de su rol corporativo.

“El libro de ciberseguridad para niños, Cibervoces Podcast, mentoring y el Training Hub nacieron en paralelo a mi carrera profesional como una decisión consciente de ir más allá de mi rol: de identificar brechas, de llegar a comunidades que el sistema no siempre alcanza y de hacer del voluntariado un acto de liderazgo en sí mismo. Lo que más me mueve es saber que estamos elevando a otras personas, abriendo caminos, haciendo el riesgo cibernético más humano y más real. Eso es exactamente lo que quiero seguir construyendo”, señala García Beltrán, quien destaca que el alcance del reconocimiento también radica en lo que representa para la equidad en el sector. “Los premios se han consolidado como una plataforma clave para visibilizar el talento femenino y acelerar cambios estructurales en una industria que aún enfrenta retos en diversidad, inclusión y acceso a cargos directivos”.

En ese camino, invita a las mujeres de todos los sectores a seguir construyendo comunidad y a redefinir la manera en que se entiende el liderazgo.

“Cuando pienso en liderazgo, no pienso en posiciones, sino en impacto. Es un recordatorio de que todos los días tenemos la oportunidad de construir con intención, abrir puertas, alzar la voz. No llegué aquí sola. Por eso tengo la responsabilidad de asegurarme de que otras no tengan que hacerlo. El liderazgo más valioso es el que eleva a quien viene detrás, el que genera espacios y capacidades para transformar, innovar y abrir mercados”, concluye.

Este logro se suma a otro hito reciente en su trayectoria. En febrero pasado, García Beltrán fue reconocida en Londres como Cyber Insurance Mentor of the Year, en los Cyber Insurance Awards Europe, además de recibir una mención destacada por sus iniciativas de educación y divulgación en ciberseguridad. Asimismo, su proyecto Cibervoces Podcast fue reconocido como Highly Commended – Cyber Insurance Awareness Initiative of the Year, consolidando así un doble reconocimiento internacional que reafirma su impacto.