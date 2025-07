Diversidad, equidad e inclusión, una apuesta que avanza contra viento y marea

Lamentablemente, los tiempos no parecen propicios para acelerar el paso. Presionadas por las políticas ‘antiwoke’ del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, varias multinacionales han reducido sus programas DEI. Entre ellas, Meta (matriz de Facebook), Alphabet (Google), Ford y Starbucks.

Según reportó en marzo el Financial Times, más de 200 grandes corporaciones de ese país han dejado de citar esta sigla en sus informes, en los que incluso evitan usar términos como ‘diversidad’. Y varias compañías europeas, dependientes del mercado estadounidense, apuntan a lo mismo.

De hecho, las empresas colombianas consultadas para este artículo coinciden en que no bajarán la guardia. “En nuestra sociedad hemos tenido avances significativos y estoy segura de que no vamos a sacrificarlos, porque se han traducido en resultados tangibles. Desde mi posición, continuaré trabajando para fomentar espacios de equidad e inclusión, sin importar la ruta que tome el mundo”, opina Piedad Muñoz, presidenta (e) del Fondo Nacional de Garantías, el mejor lugar que tienen las mujeres para trabajar en Colombia (en la categoría de hasta 200 colaboradoras), según el ranking de Great Place to Work.