El síndrome de la abeja reina: cuando el aguijón pica a su propia colmena

En el imaginario colectivo, la abeja reina es la figura central de la colmena. Sin embargo, en la práctica real de esta especie, la reina no gobierna; su función principal es la reproducción, mientras que las obreras toman decisiones clave y pueden incluso reemplazarla en momentos en los que no puede ser productiva.

En el ámbito laboral, el “síndrome de la abeja reina” describe a mujeres en posiciones de liderazgo que, en lugar de apoyar a otras mujeres, las ven como amenazas y obstaculizan su progreso. Esta actitud no solo perpetúa la desigualdad, sino que también socava la cohesión y el rendimiento del equipo. Sin duda, no existe un trono más solitario.

Datos que pican

No de gratis, Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de EE. UU., afirmó que “hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres”. A la lista de mujeres en posiciones de poder que han podido percatarse de este creciente fenómeno se sumó Cecilia Harvery, ejecutiva tecnológica y fundadora de Tech Woman Today, indicando que “las abejas reinas son como versiones adultas de las chicas malas de la escuela”.

Yo también he sentido el aguijón

Después de tantos años abriéndome paso en una industria liderada por hombres —la tecnología, uno de los entornos más masculinizados del mundo corporativo— sería fácil justificar una actitud defensiva o excluyente. Pero me niego a ser la abeja que se convierte en reina por miedo a ser reemplazable. No quiero proteger mi lugar a picotazos, ni ser esa figura intocable a la que se le teme más de lo que se le admira.

Muchas líderes dentro de mi industria quizás se preguntarán, ¿cómo no sentirse solas en la cima cuando tan solo el 28 % de las profesionales en tech en el mundo son mujeres?, ¿cómo evitar caer en esta idea nociva y contraproducente de que existe un “trono” por defender? La respuesta está en construir colmenas, no tronos.

Soy fiel creyente de que, para combatir este síndrome, es esencial fomentar una cultura de apoyo y de colaboración entre nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque el éxito compartido no se divide, se multiplica. Porque cuando una sube y jala a otra, no pierde altura, gana fuerza.

Y aunque urge que más mujeres lleguen a liderar, no se trata de llenar colmenas con abejas al azar solo por cumplir la cuota. La verdadera inclusión no florece a punta de estadísticas, sino de mérito, de preparación, de vuelo propio. No queremos liderazgos simbólicos; queremos líderes reales, con alas firmes y visión clara. Porque ser mujer no debería ser el único requisito para volar alto, pero tampoco debería ser nunca un obstáculo.